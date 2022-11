Sarah Ashton Cirillo, bivša američka novinarka, a sada pripadnica ukrajinske vojske na bojištu, javila se u Novi dan s pozicije južno od Kijeva te iz prve ruke opisala što se događa.

Sarah Ashton Cirillo opisala je kako je od izvjestiteljice postala vojnikinja:

“Došla sam 4. ožujka kao akreditirana novinarka ukrajinske vojske i pratila sam rat više od 7 mjeseci. U srpnju nakon višestrukih tragedija zaključila sam da želim više i postati izravan sudionik u otporu ruskom fašizmu, genocidu u i imperijalizmu. Nakon napada na Kijev, kad sam izvještavala, kontaktirala sam ukrajinsku vojsku i pridružla se prije tri tjedna.”

Na pitanje što očekuje odgovara: “Očekujem vidjeti krvoproliće i ratne strahote, rat nije lijep, puno sam izvještavala o tragedijama i zvjerstvima na granici s Rusijom. Vidjela sam smrt, bila sam u Bahmutu. Rat je ružan, ali ovaj rat se vodi kako bismo se pobrinuli da Rusija ne može voditi rat ni sa kim drugim u budućnosti, zašto sam se pridružila.”

Često je znala reći da je Ukrajina već dobila rat. “Putin je rekao da će osvojiti glavni grad nakon tri dana, a već je prošlo osam mjeseci od početka rata, a Putin bježi, skriva se u bunkerima, moli Ukrajinu za zaštitu njegove crnomorske flote. Sad se trebaju vratiti granice iz 1991., uključujući Krim, zato se borim u jedinici za Krim”, objasnila je Cirillo.

Ističe da su Ukrajinci ujedinjeni i da je “Krim Ukrajina”.

“Desetljeća i stoljeća genocida od strane Rusa nad krimskim Tatarima i Ukrajincima od 2014. ilegalnom aneksijom sve to znači samo jedno – Krim je alfa i omega ovog rata i bit će vraćen kroz volju naroda”, kaže Cirillo.

Na pitanje kad se odlučila prijaviti u vojsku i kako je izgledao proces opisuje:

“Bila sam u uredu za novačenje, morala sam proći sistematski pregled, test inteligencije, psiho test, na stotine testova i nakon toga sam dobila odobrenje da postanem medicinska tehničarka. Prošla sam tečaj koji se provodi prema NATO standardima, a provodi se i ovdje na ratištu da se osiguramo da se medicinski tehničari pobrinu za što manje žrtava. Tijekom borbe suprotstavit ću se neprijatelju s kalašnjikovim, cilj je potisnuti vatru i spasiti živote ranjenih.”

Obitelj je podržava, ali ne shvaća do kraja: “U Americi me podržavaju, ali nužno ne shvaćaju, ali oni nisu vidjeli što sam ja. Nisam došla ovdje da bih se prijavila u vojsku nego da bih izvještavala o ratu, ali nakon što sam napadnuta u Harkivu i moja ukrajinska obitelj, shvatila sam da je prijava u vojsku krajnja žrtva koja je potrebna. Svi ćemo se zapitati kad se osvrnemo na ovaj period povijesti, htjela sam pridonijeti pobjedi.”

