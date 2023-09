Analitičar o Ukrajini: Vrlo je neuobičajeno da se protivniku najavi što ćete mu napraviti

Podijeli :

Jonathan NACKSTRAND / AFP

Kada ukrajinska ofenziva završi vidjet će se jesu li ciljevi ostvareni. Ukrajinci su rekli koji su im ciljevi ofenzive te kada će ona početi, što je vrlo neuobičajeno u ratnoj praksi da se najavi protivniku što ćete mu napraviti, rekao je Marinko Ogorec.

“Strateški cilj Ukrajine je izbijanje na obale Azovskog mora, razdvajanje ruskih snaga na dva dijela i izbijanje na administrativne granice Krima, nakon čega bi mogli početi s pregovorima”, rekao je analitičar Marinko Ogorec u emisiji U mreži Prvog na HR-u i dodao kako nije siguran da će to biti ostvarivo.

Putinov general zaprijetio: “Ukrajina je tek početak, rat neće ovdje stati!” Ukrajina opet lansirala dronove na Rusiju: Pod napadom Moskva, Rostov i Brjansk

Na summitu G20 nije došlo do jednoznačnog osuđivanja ruske agresije na Ukrajinu.

“Do osude nije došlo s toga što zemlje globalnog juga se ne slažu sa zapadom. Po njima rat u Ukrajini nema takve globalne implikacije kakve bi zapad htio. Smatraju da zapad koristeći Ukrajinu želi ostvariti niz drugih ciljeva koji nemaju veze s tim ratom”, istaknuo je Božo Kovačević, vanjskopolitički analitičar.

Uoči summita G20 dosta se pisalo da kineski predsjednik neće doći na summit. Analitičari pretpostavljaju da je glavni razlog tome nespremnost Kine za bilo kakve ustupke u pogledu samog teksta deklaracije, rekao je Kovačević.

Ogorec smatra kako dolazi do disbalansa u samom sustavu vođenja i zapovijedanja na najvišoj razini unutar Ukrajine, ali kako kaže, sigurno dolazi i do nezadovoljstva s tempom ofenzive iako se to ne želi priznati, piše tportal.

“Unutar Ukrajine intenzivira se mobilizacija. Vidljiv je zamor od ratnih operacija”, istaknuo je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.