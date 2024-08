Biden o Trumpu: Ako on pobijedi na izborima, to je opasnost za Ameriku

Podijeli :

REUTERS/Tom Brenner/File Photo

Američki predsjednik Joe Biden ocijenio je, u intervjuu objavljenom u nedjelju, da je njegov prethodnik u Bijeloj kući, republikanski predsjednički kandidat Donald Trump, "istinska opasnost za sigurnost Amerike" bude li izabran 5. studenoga.

“Slušajte me dobro. Ako on pobijedi na tim izborima, gledajte što će se dogoditi. To je opasno. On je istinska opasnost za sigurnost Amerike”, rekao je Biden za postaju CBS.

Biden se povukao iz predsjedničke utrke i prepustio mjesto svojoj potpredsjednici Kamali Harris.

“Nalazimo se na prekretnici. Zaista smo na prekretnici… i demokracija je ključni element”, dodao je Biden u razgovoru snimljenom prije nekoliko dana u Bijeloj kući.

Tada je izgledao bolje nego li na debati s Trumpom na CNN-u 27. lipnja.

“Za vrijeme te debate imao sam zaista, zaista loš dan jer sam bio bolestan, ali nemam ozbiljnih problema sa zdravljem”, rekao je novinaru CBS-a upitan s tim u vezi.

Tri tjedna nakon katastrofalnog nastupa u debati Biden je 21. srpnja objavio da se povlači iz predsjedničke utrke.

