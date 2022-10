Podijeli:







Ukrajina nije preuzela odgovornost za napad na Krimski most, ali je ranije potvrdila niz napada na ciljeve na Krimu koji je pod ruskom okupacijom. CNN u analizi pod naslovom "Putin će se suočiti s mračnim izborima nakon što je napadnut njegov cijenjeni Krimski most" navodi kako se čini da je eksplozija ozbiljno oštetila cestovne i željezničke dijelove puteve most. Smatraju kako je akcija osmišljena baš u trenutku kada ruski predsjednik Vladimir Putin mora donijeti teške odluke.

“Za par tjedana morat će donijeti strateške odluke o okupaciji južne Ukrajine. Opskrba je otprije slaba, a snage se povlače. To pokazuje da je ključna željeznička ruta do Krima i ostatka bojišnice u Hersonu ubuduće vrlo ranjiva”, smatra CNN, dodajući kako su Rusi poručili da se automobilski i željeznički promet djelomično odvijaju na neoštećenim dijelovima, dok će teži kamioni prelaziti trajektima.

CNN piše kako će odsad za isporuku vojnih pošiljki na Krim i ostala bojna područja biti potrebni nesigurni trajektni prijevozi i opasni zračni letovi. Navedeno će stvoriti veći pritisak na jednu željezničku prugu.

“Zapanjujuća slabost okupacije i ruskih oružanih snaga u 20. stoljeću

Ističu kako se time “razotkriva zapanjujuća slabost okupacije i ruskih oružanih snaga u 20. stoljeću”, a to je da im je “potrebna željeznica kako bi se kretali”. Nabrajaju kako je Ukrajina strpljivo i sporo ciljala mete – Izjum, Liman i sada Krimski most – pri čemu je most osobito važan za sve što Rusija želi napraviti na jugu Ukrajine.

Putinu, nastavlja CNN, problem stvara i što je ruska željeznica pogođena i kod Donjecka. “Ukrajina nije udarila sve dok nije vidjela slabost i tako osigurala da šteta potraje dok su dugotrajni popravci u tijeku”, piše CNN.

CNN-ov autor Nick Paton Walsh misli kako će se “Putin suočiti s nizom ubrzanih i bolnih odluka, koje će promijeniti njegov pokeraški izraz lica pun ponosa”, prenosi Index.

Putina čekaju teška pitanja

Prva se odnosi na rusku vojsku, koju su zapadno od rijeke Dnjepar opkolile ukrajinske snage. “Rusi se već povlače djelomično zbog loše opskrbe, koja će biti povećana eksplozijom na Krimskom mostu. Dolazi li do Kremlja istina koja bi ga navela na povlačenje ili će riskirati i širiti svoje izolirane snage na velikom području”, pita se CNN.

Drugo pitanje je hoće li Krim, koji je anektirao 2014. godine, sada dodatno učvrstiti već iscrpljenim snagama koje imaju spomenuti problem s opskrbom ili će se djelomično povući. “Postoji rizik oko toga. Krimski most može biti ponovno pogođen. Željeznička veza preko Melitopolja sada je meta prevelike vrijednosti.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je prošli tjedan da postoji mogućnost napada iz Zaporižja prema Melitopolju. Mogućnost da bi posljednji netaknuti ruski željeznički put prema jugu mogao biti prekinut postavlja egzistencijalna pitanja za okupaciju”, objavio je CNN.

Putin će morati odabrati

CNN zaključuje kako Putina čeka odabir hoće li u svrhu velikih ambicija pokušati ostvariti cilj, koji ima malu vjerojatnost uspjeha, ili će organizirati snage i fokusirati se na ono što bi prije mogao ostvariti.

“Jedan cilj nosi rizik katastrofalnog kolapsa zbog cijele brutalne avanture u Ukrajini, a vrlo vjerojatno i kolaps njegove vladavine. Drugi mu ostavlja trenutni gubitak obraza, ali veće šanse da održi okupaciju manjih dijelova Ukrajine”, stoji na kraju analize CNN-a.

