Diab: U Libanonu bi mogao biti pakao kao i 2006.

Novinar Večernjeg lista Hassan Haidar Diab gostovao je u Novom Danu kod Sandre Križanec s kojom je komenitrao rastuće nemire na Bliskom istoku.

Iranski odgovor je pitanje trenutka

Diab je komentirao najave Irana kako će odgovoriti napadom na Izrael nakon što su Izraelci ubili vođu palestinskog Hamasa Ismaila Haniju, ustvrdivši kako će do njega sigurno doći.

“Pitanje je samo trenutka i Iranci sada igraju psihološke igre jer je Izrael u stanju pune pripravnosti dok čekaju smrtonosni napad koji će po svemu doći bez obzira na to što diplomacija pokušava. Ja ne želim ulaziti u detalje toga tko je terorist a tko nije ali Hanija je ubijen na teritoriju Irana koji je suverena zemlja. Ako Iranci to budu tolerirali to bi postavilo nova pravila”, ustvrdio je Diab.

Osvrćući su na to tko bi mogao biti uključen u napad Diab je rekao da će vjerojatno doći do koordinirane akcije nekoliko zemalja.

Iran i Pakistan sazvali sastanak muslimanskih zemalja zbog ubojstva Hanije

Doći će do regionalnog rata

“Nakon napada na Beirut odgovor će vjerojatno ići ili na Haifu ili Tel Aviv. Hezbollah ne želi propustiti priliku i dozvoliti nove izraelske napade Po svim informacijama to će biti koordinirani napad iz Irana, Sirije Jemena i Lebanona. Izraelci se najviše boje napada Lebanona jer je Hezbollah postao jedna respektabilna snaga koja može biti ravna izraelskoj vojsci”, rekao je Diab ustvrdivši kako smatra da će cijela situacija eskalirati u regionalni rat.

“Izrael će morati odgovoriti pa će uslijediti odgovor na odgovor i tako dalje”, dodao je.

Diab se osvrnuo na trenutnu poziciju u kojoj se našao Benjamin Netanyahu kao i SAD.

“Netanyahu se bori za goli život i opstanak na vlasti. Kada bi rat u ovom trenutku prestao on bi bio politički mrtav i bio bi suočen s optužnicama za ratne zločine, korupciju te propuste pri napadu 7. listopada. Amerikanci su u izuzetno teškoj situaciji jer su jamčili libanonskoj vlasti da neće doći do napada na Beirut što je Hezbollah tada i prihvatio. Dobili su jamstva da će napadi biti na sjever gdje su oni ispraznili svoje stožere, no onda je došlo do napada na Beirut”, zaključio je Diab dodavši kako će, ako dođe do rata, Libanon i regiju mogao čekati “pakao kao i 2006.”

