Trump uvjerljivo slavio na izborima: “Ovo je bio ključan trenutak. Počeli su ga vidjeti kao božanstvo”

Rebecca NOBLE / AFP

Novinari Tea Trubić (Jutarnji list) i Tomislav Krasnec (Večernji list) u Točki na tjedan s našom Natašom Božić su analizirali američke predsjedničke izbore i pobjedu Donalda Trumpa.

Na pitanje kojim je temama Trump privukao birače i dobio izbore, Trubić je kazala: “Ekonomija, granica i sigurnost granica i tek nakon možemo toga pričati o nekim kulturološkim ratovima, tzv. woke indoktrinaciji, ali mislim da je to bilo daleko ispod ekonomije.”

Trubić navodi da je ova kampanja i cijeli proces bio atipitačn. “Ono što su demokrati mislili iskoristiti protiv njega, spektakularno im se obilo u glavu. Bidenov performans na debati je bio debakl i onda se demokratska stranka počela približavati nekoj vrsti implozije i to je bilo neugodno gledati. I onda je bio pokušaj atentata.”

“Po meni je i prije atentata sve bilo odlučeno. Kamala Harris je imala nemoguću bitku, odradila ju je najbolje što je mogla, ali mislim da je to u startu bilo osuđeno na propast”, smatra Trubić.

“Trump je showman i conman”

Krasnec se osvrnuo na Trumpa. “On je showman, ali i conman, odnosno prevarant, prodaje maglu, ali je showman. Slažem se da je dobio izbore zbog ekonomije, i prve je izbore dobio jer je osvojio američku radnu klasu.”

“On je stvarno uhvatio neku energiju američkog društva, ne samo svojih birača, koja se taložila desetljećima. To pitanje propusnosti granice, još kad sam 2009. bio dopisnik iz Amerike bilo je ljudi koji su bili jako frustrirani što prelaze ne samo migranti nego i kriminalne skupine. Ti neki ljudi koje sam tada intervjuirao mi se čine kao preteča Trumpova birača”, dodao je Krasnec.

I Krasnec se slaže s tim da je ovo bila nevjerojatna kampanja koju su, između ostalog, obilježili i pokušaj atentata i odustajanje Joea Bidena od utrka. Kaže da je pokušaj atentata bio ključan trenutak.

“Bio je to prijelomni trenutak. Počeli su ga vidjeti kao božanstvo, pa on govori da mu je Bog spasio život s nekom svrhom, da spasi Ameriku, a to su opasne izjave, ali to se primilo”, dodao je Krasnec.

U čemu je Harris pogriješila?

Trubić se osvrnula na to gdje je Kamala Harris pogriješila. “Ta ideja da je sve sjajno, Harris je potencirala da je Bidenov mandat bio jedan od uspješnijih u novoj povijesti SAD-a. Ekonomski indikatori su bili pozitivni, ali birači osjećaju na kućnom budžetu koliko ih koštaju namirinice, benzin, osiguranja… Činjenica je da je sve to drastično poskupjelo u četiri godine, ne trebaju im tablice i grafovi.”

Krasnec se osvrnuo na Trumpovu najavu da će deportirati milijune ilegalnih migranata u SAD-u.

“Logistički je to nemoguće, on će probati, njegovi će se birači zadovoljiti i pokušajem. U prvom mandatu je rekao izgraditi zid, nije ga izgradio. Njega ljudi ne drže za riječ i zadovoljavaju se mrvicama”, kazao je Krasnec.

“On će sigurno pokušati tu masovnu deportaciju. Milijuni ljudi koji su ušli na nekoj vizi, pa su ostali nakon što je istekla, ljudi su koji su dio američke ekonomije… Povući par milijuna ljudi koji nemaju dokumente, ali rade u ekonomiji, to ruši BDP. Nije to jednostavna jednadžba, ali to je stvaran problem”, dodao je.

“Sad je jasno da je za Amerikance pitanje južne granice stvaran, legitiman problem, za koji su Biden i Harris na kraju shvatili da treba rješavati, ali prekasno”, istaknuo je Krasnec.

“Trump je kao kutija čokoladica…”

Trubić se osvrnula na to kolike su realne najave da bi SAD mogao izaći iz NATO saveza nakon povratka Trumpa u Bijelu kuću.

“Nije pretjerano realno, ali nije ni nerealno jer je Trump kao kutija čokoladica, nikad ne znate što ćete dobiti”, kazala je, navodeći da se ispostavilo da je Trump bio u pravu kada je inzistirao na većim izdvajanjima za obranu:

“Kad pogledamo sve otkad je otišao i vratio se, u nekim aspektima je bio u pravu, poput izdvajanja za NATO.”

