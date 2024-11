Vojni analitičar o Trumpovom planu za NATO: Tri su moguća scenarija

Podijeli :

Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Profesor i vojnopolitički analitičar Robert Barić gostovao je u Newsnightu kod Domagoja Novokmeta gdje su razgovarali o Trumpovoj vanjskoj politici.

Quid pro quo, ništa mukte

Trumpovu vanjsku politiku, Barić je opisao kao čisti transakcionalizam: “Quid pro quo, nema ništa mukte. Trump se ovog puta priprema i stvara svoj tim. Otprilike desetak ljudi se spominju, neki imaju snažne MAGA stavove, ali to nisu ljudi koji nemaju pojma. To su bivši vojnici, bivši pripadnici state departmenta, bivši šef CIA-e. Oni su svjesni svijeta u kojem žive i da je on potpuno drugačiji od onog za prvog Trumpovog mandata.”

Postavlja se pitanje što bi Ukrajina trebala očekivati od Trumpa.

“Američki poraz u Ukrajini bi se čitao globalno kao poraz i od Rusije, ali i zemalja koji je podržavaju”, ističe Barić te dodaje: “Vance i drugi istaknuti Republikanci kažu da će Trump pokušati napraviti deal po sistemu da se sukob zaledi na postojećim linijama i onda da se i Moskvi i Kijevu ponudi sljedeće: Moskvi zaleđenje sukoba uz pojedine teritorijalne gubitke, prvo Krim, a Ukrajini da pristane na to uz prijetnju da će izgubiti ekonomsku i vojnu pomoć.”

Tvrdi da u planu pobjede Zelenskog treba istaknuti dvije činjenice: “Shvaćanje realnosti da je Ukrajina zbog loše strategije zapada dovedena uza zid i da će morati dati neke ustupke. Taj plan predviđa mogućnost da se daju teritorijalni ustupci, ali da Ukrajina zadrži svoj suverenitet i da nastavi integraciju sa zapadom. Ali to Putin ne želi.”

“Putin želi uškopljenu, neutraliziranu Ukrajinu, pod njegovom punom kontrolom. On vidi ovo kao predah, a kako god ovo završi, Rusiji treba taj predah da sredi svoju vojsku”, kazao je.

Trump i NATO? Tri su moguća scenarija

“Trump ne voli NATO. Postoji nekoliko mogućih scenarija. Prvi, da bi Trump mogao izaći iz NATO-a. Legalno, to nije moguće brzo. Za njega postoji jednostavno rješenje kako će ostati u NATO-u, ali ga svesti na tigra od papira; izaći će iz vojne strukture, a ostati u političkoj strukturi. To bi dovelo do potpunog pretvaranja NATO-a u nikakvu organizaciju.”

“Drugi scenarij je možda najvjerojatniji, a to je uspavani NATO. Europa se mora pobrinuti sama za sebe, ali NATO neće biti potpuno odbačen. Američka vojna prisutnost će biti minimalna, kao i zračne i pomorske snage”, objašnjava te dodaje: “Treći scenarij je ono što je Trump rekao. Article 5 više ne vrijedi ako ne ulažete u obranu. To bi moglo stvoriti dvije skupine članica u NATO-u – jedne koje se zalažu za obranu, kupuju američko oružje i ostale, free ridere.”

