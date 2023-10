Eden je preživjela napad Hamasa i priča za N1: “Ubili su mog prijatelja i sliku poslali njegovoj majci”

Podijeli :

Eden, poručnica stara samo 20 godina, bila je na jednoj od promatračnica u prvom trenutku napada Hamasa 7. listopada. Sedmero njenih kolega i prijatelja je tog dana stradalo. Eden je preživjela, iako je u tijelu imala 12 metaka, od kojih su dva prošla kroz nju. Za N1 podijelila je svoju priču.

Izraelski ministar obrane kazao je da ovo neće biti lagan rat. I izrael je odlučan da svoju trenutnu drugu fazu dovede do treće.

Benjamin Netanyahu, premijer Izraela, kazao je da će ona zahtijevati uklanjanje odgovornosti Izraela za situaciju u Pojasu Gaze i uspostavljanje nove sigurnosne strukture za građane Izraela. Ovaj rat počeo je napadom Hamasa, koji je s druge strane, Izraelcima pokazao da nisu sigurni onoliko koliko su vjerovali da jesu.

U Izraelu je boravio naš kolega Branislav Šovljanski i tamo, između ostalog, razgovarao i sa svjedocima događaja 7. listpada na samoj granici s Pojasom Gaze.

„Sada sam dobro, uzimam velike količine analgetika, ali zahvalna sam svakog dana što sam tu sada s vama. Naporno radim da budem kao prije“, počela je svoju priču za N1 Eden.

Mlada vojnikinja objasnila je šta se dogodilo tijekom prvog napada na Izrael.

„Zapovijedala sam grupom od 13 vojnika tog dana u bazi… Počelo je u 6.30 sati. Oglasila se sirena za slučaj bombardiranja. Otrčali smo do skloništa. Bilo je nekoliko djevojaka u skloništu. Počele su glasine da su teroristi napali bazu“, kazala je ona.

Vojnici nisu odmah povjerovali u to, ali onda su, dodaje, čuli pucnjavu.

„I dalje je svirala sirena. U skloništu smo shvatili da smo tu u zamci jer će nas baš tu i tražiti teroristi. Okupila sam vojnike pod mojim zapovjedništvom i objasnila im kako se puca iz puške. Svaki vojnik u Izraelu prolazi obuku, ali ovi konkrento nisu vježbali svaki dan. Podsjetila sam ih na brzinu, i otrčali smo ka zapovjednom centru jer je to najsigurnije mjesto u bazi“, nastavila je.

Kada su izašli iz skloništa, počeli pucati na njih, prisjeća se.

„Potrčala sam i jedan terorist me je upucao u nogu. Bila sam u papučama, japankama, i nastavila sam trčati bez obzira na bol. Nisam se okretala“, rekla je Eden.

Međutim, kada je stigla do Zapovjednog centra, vrata se nisu mogla otvoriti, a vojnici unutra kazali su joj da ide na zadnja, u strahu da su napadači odmah iza nje.

„Uplašena sam bila, ali to je bio izbor između smrti i smrti. Morala sam se vratiti na stepenice gdje su bili teroristi, ali sam otišla svejedno i stigla do zadnjeg ulaza“, kazala je.

U Centru su joj, nastavlja, zaustavili krvarenje.

„Netko je uzeo moju pušku jer više nisam bila operativna. Pozvala sam obitelj jer sam mislila da smo sigurni i rekla im da sam upucana, ali da sam sada dobro“, rekla je Eden.

Iz Zapovjednog centra počeli pozivati vojsku da im dođe u pomoć i da ih spase, nastavila je.

„Mi, iako smo vojska, nismo borbena jedinica i trebalo nam je spašavanje. Terorista je bilo deset i počeli su napadati Zapovjedni centar. Tu sam dobila WhatsApp poruku s telefona jednog od mojih vojnika – sliku njega mrtvog. Teroristi su uzeli njegov telefon, sa mnom je posljednji put pričao. Poslali su sliku njegovog smrskanog lica. Poslali su i njegovoj majci i postavili na njegov Instagram“, rekla je ona.

Eden kaže da je sve vrijeme slala glasovne poruke obitelji i prijateljima.

„Govorila sam im da se mole za mene. Na posljednjoj glasovnoj poruci čuje se kako eksplodira granta u mojoj blizini“, prisjeća se.

Nakon toga, nastavila je, na četiri sata je nestala veza.

„Nakon što su bacili granatu, ušli su u Zapovjdni centar. Mi, vojnici, legli smo ispod stola jedno na drugo, mislili smo da ćemo se tako najbolje zaštiti. Teroristi su na nas pucali bez milosti. Svi smo mecima pogođeni. Čekala sam da me i posljednji metak pogodi i ubije… Ali taj metak nije došao“, kaže 20-godišnjakinja.

Nakon što su prestali pucati, i dalje ih je čula, dodaje.

„Pričali su na arapskom i preturali po Zapovjednom centru, tražili nešto bitno. Nakon što su završili pucali su po jednom u svakog vojnika da osiguraju da su ih sve ubili“, rekla je.

I onda su otišli.

„Nisam sigurna što se sada treba dogoditi. Kako se umire? Samo čekam i doći će? Nisam bila sigurna jesam li mrtva ili živa.

Sada znam da sam pogođena s 12 metaka. A nisam mogla da ispustim ni zvuk jer sam se bojala da će se vratiti i ubiti me. Ili oteti. Pravili smo se da smo mrtvi. Čula sam da netko diše na mene. I shvatila da je još netko živ. U tišini smo skinuli majicu da zavijemo moju nogu“, prepričava Eden.

Sumnjala je da će pomoć stići na vrijeme.

„Pipala sam tijelo da vidim gdje sam pogođena, s koliko metaka. Mislila sam da mi je ostalo nekoliko minuta. Nakon četiri sata su me spasili. Anđeli su me spasili. Iskopali su me ispod tijela i odveli u bolnicu Seroko u Bar Shebi na traumatologiju“, kaže ona.

Eden, naposljetku, vjeruje da će ponovo hodati.

„Želim se vrattim u vojsku kada jednom opet budem mogla hodati“, poručila je ona za N1.

Na pitanje koliko je vojnika s njom preživjelo, a koliko je poginulo, Eden odgovara da je sedmero njenih prijatelja ubijeno.

„Moje srce je s njihovim obiteljima i s njima. Užasno je kroz što su prošli.“

Još uvijek, kaže, ne shvaća u potpunosti što se dogodilo.

„Hamas je teroristička organizacija. Ono što su uradili je nehumano. Za samo nekoliko sati promijenili su živote tisuća ljudi u Izraelu, zauvijek. Svako je nekog izgubio, prijatelja, poznanika. Promijenili su nas. Nehumano je. Nakon što su ljude brutalno ubili, sjedili su u njihovim kuhinjama i jeli iz njihovih frižidera. To se ne može shvatiti, kako se netko može tako ponašati”, govori za N1.

Na pitanje ima li poruku za ostatak svijeta, ona ponavlja samo jedno – Hamas je teroristička organizacija. „Nemaju pravo postojati. Brutalno su ubijali i kidnapirali bebe. Ali Izrael je jaka nacija. Mi smo jaki i preživjet ćemo. Ljudi moraju čuti što se ovdje dogodilo“, zaključila je Eden.

