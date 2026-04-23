FOTO, VIDEO / Izraelski vojnici svjedoče o raširenoj pljački u Libanonu: "Zapovjednici znaju i ne čine ništa"

Sin bivšeg šaha pozvao je zapadne zemlje da se priključe ratu protiv Irana i kritizirao odluku njemačke vlade da se s njim ne sastane tijekom njegova posjeta Berlinu u četvrtak, piše agencija Reuters.

Reza Pahlavi, čiji je otac svrgnut u revoluciji koja je dovela ajatolaha Ruholaha Homeinija na vlast 1979. godine, optužio je Europu da stoji po strani i dopušta teheranskoj vladi da nastavi krvavu represiju prosvjeda u kojima su krajem prošle godine život izgubile tisuće ljudi.

"Pitanje nije hoće li doći do promjena. Promjena je na putu", rekao je na konferenciji za novinare u Berlinu. "Pravo je pitanje koliko će Iranaca izgubiti živote dok zajednica zapadnih demokracija i dalje samo promatra", rekao je.

Prosvjedi i pristaša i protivnika održani su u središtu Berlina, a jedna je osoba privedena nakon što je Pahlavi, koji se pojavio, poprskan nekom vrstom crvene tekućine.

Potencijalni oporbeni vođa

Pahlavi, koji je veći dio života proveo u egzilu, pojavio se kao potencijalni oporbeni vođa nakon što su prošle godine u Teheranu i drugim iranskim gradovima izbili protuvladini prosvjedi.

No, iranski oporbeni pokreti duboko su podijeljeni, a mnoge zapadne vlade oprezne su u ponudi svoje podrške jer ostaje nejasno kakvu podršku uživa, gotovo pola stoljeća nakon što je vladavina njegova oca svrgnuta.

Europske zemlje, uključujući Njemačku, isključile su priključivanje Sjedinjenim Državama i Izraelu, koji su počeli rat 28. veljače valom zračnih napada u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

Pahlavijev posjet Njemačkoj dogodio se u trenutku kada su napori za okončanje sukoba, čini se, zastali, a Iran i Sjedinjene Države održavaju blokade vitalnog Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte.

Rekao je da je šteta što vlada kancelara Friedricha Merza nije ponudila sastanak tijekom njegova posjeta Njemačkoj.

"Iskoristite svoje pravo. Kao demokracije, imate pravo razgovarati s kim god želite", rekao je.