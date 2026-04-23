Sin svrgnutog šaha

VIDEO / U Berlinu napadnut Reza Pahlavi: Poliven je crvenom bojom

23. tra. 2026. 14:13
Reza Pahlavi, the exiled son of Iran's last shah and an Iranian opposition figure, stained with red substance, leaves after a press conference at the House of the Bundespressekonferenz in Berlin
REUTERS/Liesa Johannssen

Sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi poliven je crvenom tekućinom danas u Berlinu.

Incident se dogodio kada je Reza Pahlavi izlazio s konferencije za novinare, tijekom koje je kritizirao primirje između SAD-a i Irana.

Nakon što je poliven, mahnuo je svojim pristašama, a napadača je policija odmah privela. Pahlavi je sin posljednjeg iranskog šaha Reze Pahlavija, koji je svrgnut s vlasti 1979. godine.

Pahlavi, koji u Berlinu nije imao sastanke s dužnosnicima, danas je rekao da sporazum o prekidu vatre „pretpostavlja da će se ponašanje iranske vlade promijeniti“, ali da se to neće dogoditi.

„Mislim da se to neće dogoditi. Ne kažem da diplomaciji ne treba dati priliku, ali mislim da joj je već dano dovoljno prilika“, rekao je Pahlavi.

Pahlavi je podržao američko-izraelsku vojnu agresiju na Bliskom istoku.

