Sin svrgnutog šaha
VIDEO / U Berlinu napadnut Reza Pahlavi: Poliven je crvenom bojom
Sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi poliven je crvenom tekućinom danas u Berlinu.
Oglas
Incident se dogodio kada je Reza Pahlavi izlazio s konferencije za novinare, tijekom koje je kritizirao primirje između SAD-a i Irana.
Nakon što je poliven, mahnuo je svojim pristašama, a napadača je policija odmah privela. Pahlavi je sin posljednjeg iranskog šaha Reze Pahlavija, koji je svrgnut s vlasti 1979. godine.
Pahlavi, koji u Berlinu nije imao sastanke s dužnosnicima, danas je rekao da sporazum o prekidu vatre „pretpostavlja da će se ponašanje iranske vlade promijeniti“, ali da se to neće dogoditi.
BREAKING: An Iranian activist threw paint on Reza Pahlavi before his federal press conference in Berlin, today.— Arya Yadeghaar (Backup) (@AryJeayBackup) April 23, 2026
He was first approached by a woman who said “we love you, please continue.” Then immediately followed by a man throwing a bucket of orange paint on him. pic.twitter.com/DxQH3i1Hpg
„Mislim da se to neće dogoditi. Ne kažem da diplomaciji ne treba dati priliku, ali mislim da joj je već dano dovoljno prilika“, rekao je Pahlavi.
Pahlavi je podržao američko-izraelsku vojnu agresiju na Bliskom istoku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas