Htio ga je zabraniti, a sada je napravio profil: Pogledajte Trumpovu prvu objavu na TikToku

Bivši američki predsjednik i republikanski predsjednički kandidat Donald Trump otvorio je profil na TikToku. U subotu je objavio svoj prvi video kako prisustvuje meču Ultimate Fighting Championshipa (UFC) u New Jerseyu,a u videu se pojavljuje i izvršni direktor UFC-a Dan White

“Predsjednik je odsad na TikToku”, rekao je izvršni direktor UFC-a Dan White koji se pojavljuje u videu, a Trump na to odgovara: “Čast mi je”. Zatim su uslijedile scene razdraganih navijača na UFC-u. Trump je u samo nekoliko dana prikupio 3,4 milijuna pratitelja.

Dok je bio predsjednik, Trump je 2020. godine pokušao zabraniti aplikaciju, koju koristi 170 milijuna ljudi u SAD-u, ali nije uspio. Sada, čini se, želi ipak ‘zajahati val’ jer iako je TikTok manji od Mete, odnosno Instagrama i Facebooka, brže raste i privlači veći broj mladih.

Potez da se pridruži TikToku naglašava Trumpov nedavni zaokret na platformi koja je popularna među 170 milijuna ljudi u Sjedinjenim Državama. I dalje je manji od konkurenata poput Instagrama i Facebooka, ali TikTok brže raste i privlači mlade ljude.

No naposljetku su zabrinutost oko popularne aplikacije, koja je u vlasništvu kineske matične tvrtke ByteDance, izrazili i aktualni američki predsjednik Joe Biden i većina zastupnika. Biden je, podsjetimo, potpisao zakon prema kojem mora prodati TikTok do sljedećeg siječnja ili se suočiti sa zabranom. Iz Bijele kuće navode da ne žele zabraniti TikTok, no da zbog nacionalne sigurnosti žele da ta društvena mreža više ne bude u kineskom vlasništvu.

Trump pak sada kaže da se protivi zabrani TikToka u cijeloj zemlji, dodajući da bi takva politika samo udaljila mlade Amerikance i pogodovala Meti, prenosi tportal.

Oni koji su stali u obranu aplikacije, uključujući i sam TikTok, rekli su da su svi navodni rizici za nacionalnu sigurnost povezani s aplikacijom hipotetski i da nema javno predstavljenih dokaza koji sugeriraju da je kineska vlada pristupila osobnim podacima američkih korisnika TikToka.

Čini se da je Trumpovo uključivanje na TikTok ojačalo njegovu poziciju uoči američkih predsjedničkih izbora, i to samo nekoliko dana nakon njegove kaznene presude u New Yorku. Trenutačno ga na TikToku prati više od 3,4 miljuna ljudi. S druge strane, Biden i dalje vodi kampanju na TikToku, iako je njegova administracija podržala zabranu TikToka diljem zemlje.

TikTok je uložio pravni prigovor na zakon koji je Biden potpisao u travnju kojim bi se aplikacija zabranila ako ne nađe novog vlasnika. Usmena rasprava u predmetu zakazana je za rujan.

