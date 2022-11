Institu za rat najavio velike probleme za Rusiju

Ruski napori za stvaranjem vojnih snaga u kombinaciji sa zapadnim sankcijama imaju dugoročne štetne učinke na rusko gospodarstvo, piše u svojoj novoj dnevnoj analizi Institut za proučavanje rata (ISW), dodajući kako je upravo to i ranije prognozirao.

ISW napominje kako su financijski stručnjaci Reutersu da će se Kremlj suočiti s proračunskim deficitom koji će “isprazniti rezerve Moskve na najnižu razinu u niz godina” zbog predviđenog smanjenja prihoda od energije, kao i zbog sankcija te troškova ruske mobilizacije.

Jedan od financijskih eksperata predvidio je da bi isplate mobiliziranim Rusima, uključujući socijalne beneficije, mogle koštati Kremlj između 900 milijardi rubalja i tri bilijuna rubalja (između 14.6 i 32.3 milijarde dolara) u sljedećih šest mjeseci.

Ta brojka ne uključuje isplate drugim vojnicima kao što su BARS (rezervisti), dragovoljačkim bojnama i dugoročnu obvezu isplata vojnicima na ugovoru, dragovoljcima i nevojnim stručnjacima koji su se preselili na okupirane teritorije, kao i plaćenicima koji ratuju za Rusiju.

ISW je prethodno procijenio da jedan dragovoljački bataljun od 400 vojnika košta Rusiju najmanje 1.2 milijuna dolara mjesečno isključujući bonuse za novačenje i posebna plaćanja za vojna postignuća.

