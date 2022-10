Institut za rat otkrio novi plan Rusa

ISW u svom najnovijem izvješću navodi da Moskva vjerojatno vjeruje da bi “rušenje brane moglo pokriti njihovo povlačenje s desne obale rijeke Dnjepar, ali i spriječiti ili usporiti ukrajinsko napredovanje preko rijeke”. Za napad planira optužiti ukrajinske snage, navodi ISW.

Ruske vlasti jučer su ustvrdile da su “dobile informaciju da Kijev planira napasti branu i izazvati razarajuću poplavu” kod Hersona.

#Russian authorities are likely setting information conditions to justify planned Russian retreats and significant territorial losses in #Kherson Oblast. https://t.co/hIyRWtNp30 pic.twitter.com/v7MRJ7rQ03