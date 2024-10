Je li SAD spreman za predsjednicu?

Podijeli :

Mandel NGAN / AFP

Politički krajolik i uz njega vezani rodni stereotipi su se unazad 10-ak godina radikalno promijenili. Politološko istraživanje pokazuje da se percepcija političarki umnogome popravila. Naime, one bolje kotiraju u tri od četiri osobine vezane uz vodstvo tradicionalno vezane uz muške političare. To su - kompetencija, empatija i integritet.

Ako američki birači na predsjedničkim izborima 5.studenog za predsjednicu izaberu Kamalu Harris, crnu Amerikanku azijskog porijekla, to će biti povijesna odluka na mnogo razina. Postoji realna mogućnost da se put prema takvoj odluci otvorio evolucijom shvaćanja političarki i razvijanjem rodnih stereotipa u političkoj sferi u ponešto pozitivnijem smjeru.

Kvaka 22

Stereotipi su stoljećima držali kandidatkinje za predsjedničku poziciju na sigurnoj udaljenosti. Označavane su kao emocionalne, slabije i osjetljive. Ali istraživanja političke znanosti pokazuju da se stav Amerikanaca uvelike promijenio. Naime, sve više njih poistovjećuje upravo žene s političkim vodstvom, ali ih i smatra – efikasnijima od muških političara.

Transformacija percepcije reflektira širu promjenu ponajprije u tome što uopće birači očekuju od političkih vođa. Vjerojatnije je da će žensku kandidatkinju smatrati odgovarajućom za obavljanje neke političke funkcije. Ti su stavovi možda utabali put za Harris u njenom razbijanju “najvišeg staklenog stropa” američke politike.

Među brojnim barijerama koje su ženama priječile put do te funkcije su rodni stereotipi. Muškarci se generalno pripisuju “muške” osobine poput ambicioznosti i kompetitivnosti, dok se se žene povezuje s empatijom i toplinom. Kada se ista očekivanja neminovno (i nesvjesno) primjenjuju na političke figure, jasno je da se i biračka očekivanja od ženskih kandidatkinja – razlikuju.

Pogledajte tko od poznatih podržava Harris, a tko Trumpa Kamala Harris za CNN: Mislim da je Trump fašist

To predstavlja kvaku 22 za ženske vođe; ukoliko se ponašaju kao vođe i dominiraju prostorom te iskazuju asertivnije ponašanje, krše nepisana pravila i očekivanja ženstvenosti. S druge strane, ako se ponašaju stereotipno “ženski”, by the book i u skladu sa “ženskom prirodom” riskiraju drugi neželjeni efekt, a taj je da ih prosječni građanin ne vidi u ulozi snažne vođe.

To se primjenjuje, dakako, i na politiku.

Očekivanja od političarki bila oblikovana stereotipima

Integritet, snažno vodstvo, kompetenecije povijesno su se smatrale primarno muškim kvalitetama. Studija iz 2011. pokazala je da se su stereotipi o ženama u politici pomalo “mutni”, tako da su nejasna i raznolika i sama očekivanja. Istovremeno, žene nisu percipirane u skladu s navedenih vrijednostima.

No, do 2021., istaknute političarke poput Nancy Pelosi i Hillary Clinton preoblikovale su uvjete u kojima se žene bore za funkcije oblikovanjem i učvršćivanjem očekivanja javnosti.

Više je žena preuzelo vodeće političke funkcije u SAD-u u prošlom desetljeću, negoli u prijašnjima. Broj žena u Kongresu porastao je s 90 na 145 između 111. i 117. saziva, odnosno između 2011. i 2023. godine.

Dodatno, istaknute demokratkinje kao i Liz Cheney, republikanke, uspješno su pridobile značajnu medijsku i biračku pažnju. Rodni stereotipi su se iz toga da su nejasni, razvili do jasno definiranih i uglavnom pozitivnijih što je razlog zašto Harris sada djeluje u bitno drugačijem političkom krajoliku nego što je on bio 2010.-ih, prenosi The Conversation.

Tri glavne lekcije

Politolozi su napravili istraživanja kojem je za cilj bio ispitati kako rodni stereotipi utječu na podzastupljenost žena u politici. Godine 2021. proveli su istraživanje koje je prenio The Conversation o tome kako su se rodni stereotipi birača o političarima razvijali tijekom prethodnog desetljeća. Ovo su tri glavne lekcije:

1. Stereotipi sve pozitivniji

Prije deset godina ljudi se nisu slagali oko osobina koje su definirale političarke. Dok su ih neki ljudi opisali kao preteške, drugi su ih smatrali preslabima. Slično tome, neki su ih shvaćali kao racionalnije, dok su ih drugi vidjeli nesposobnima odvojiti osjećaje od ideja. Nije bilo osobina oko kojih bi se velike skupine složile kako bi ih opisale.

Trump: Izaberu li me za predsjednika otpustit ću saveznog tužitelja Nove ankete: Harris i Trump izjednačeni u odlučujućim saveznim državama

Ali studija pokazuje da glasači sada ipak imaju jasne, ali i pozitivne stereotipe.

Na pitanje koje osobine povezuju s političarkama, ispitanici su naveli pozitivne osobine kao što su inteligentna, racionalna, analitična, ambiciozna i moralna. Ne samo to, političarke se i mnogo manje povezuju s negativnim osobinama poput slabosti i beskičmenjaštva.

2. Stereotipi o muškarcima sve negativniji

Muški političari ranije su smatrani samouvjerenim, dobro obrazovanim, karizmatičnim i motiviranim. Ali postoje loše vijesti za muškarce u politici: ova se percepcija promijenila. Studija je otkrila da su stereotipi o muškarcima političarima postali puno negativniji tijekom desetljeća koje smo proučavali.

Danas se političare češće doživljava kao željne moći, sebične, manipulativne i ohole. Oni su povezani s osobinama kao što su empatija i briga za “ljude sličnima njima”.

To ukazuje da su birači postali negativniji i nepovjerljiviji prema muškarcima političarima.

3. Percipirane kao bolje vođe

U prošlosti su stereotipi o političarkama bili nekompatibilni sa stereotipima o vodstvu. Ali novo istraživanje pokazuje da se taj raskorak smanjio.

Dapače, između 2011. i 2021. rezultati za žene političarke porasli su za sve četiri osobine vodstva koje birači cijene: kompetentnost, vodstvo, empatija i integritet.

Muški političari, nasuprot tome, izgubili su vodstvo na sve četiri osobine vodstva. Političarke sada nadmašuju političare u tri od četiri osobine vodstva: kompetencija, empatija i integritet. Očekivanja političara u pogledu četvrte osobine, snažnog vodstva, sada su izjednačena s onima od političarki.

Kako će to koristiti Harris

Rodni stereotipi dugo su sprječavali žene u traženju političkih funkcija, ali više žena na istaknutim vodećim pozicijama potaknulo je pozitivnu promjenu stereotipa.

Doduše, najvidljivije političarke kao što su Pelosi i Clinton istovremeno izazivaju i divljenje i intenzivnu odbojnost. No gledajući njih i mnoge druge primjere, biračko tijelo se imalo priliku bolje upoznati kako žene u realnom svijetu koriste političku moć kojom raspolažu-

Glasači su stoga sada skloniji vidjeti kandidatkinje poput Harris prikladnima za vodeće uloge kao što je ona predsjednička.

S rastućim nepovjerenjem u politiku, a posebno u muške političare, ženske vođe – koje se smatraju i pokretačicama promjena – mogle bi imati priliku vratiti povjerenje u politiku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nova komplikacija u slučaju dječaka zbog kojeg roditelji ne šalju djecu u školu Stručnjak za uređenje interijera tvrdi da su ovi predmeti u kući odraz neukusa