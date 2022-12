Je li Vladimir Putin stvarno zainteresiran za pregovore s Ukrajinom?

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukajini navodeći da Rusija pokušava iskoristiti želju Zapada za pregovorima kako bi stvorila dinamiku u kojoj se zapadni dužnosnici osjećaju prisiljenima na preventivne ustupke ne bi li privukli Rusiju za pregovarački stol.

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je jednosatni telefonski razgovor s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom 2. prosinca u kojem je Putin lažno izjavio da zapadna financijska i vojna pomoć Ukrajini stvara situaciju u kojoj ukrajinska vlada izravno odbija razgovore između Moskve i Kijeva. Putin je također pozvao Scholza da preispita pristup Njemačke glede razvoja događaja u Ukrajini. Scholz je izjavio da svako diplomatsko rješenje sukoba u Ukrajini mora uključivati povlačenje ruskih snaga s ukrajinskog teritorija.

VEZANE VIJESTI Biden: Spreman sam razgovarati s Putinom, ali pod jednim uvjetom EU trenutno obučava 1.100 ukrajinskih vojnika

Američki predsjednik Joe Biden je dan ranije izjavio da je spreman razgovarati s Putinom ako ruski predsjednik traži način za okončanje rata, iako je Biden priznao da nema neposrednih planova za to.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da američka nevoljkost da prizna rusku nezakonitu aneksiju ukrajinskih teritorija značajno komplicira potragu za zajedničkim jezikom u mogućim pregovorima. Također je najavio da će se “specijalna vojna operacija” nastaviti.

ISW je ranije ocijenio da retorika Vladimira Putina ukazuje na to da on nije zainteresiran za ozbiljne pregovore s Ukrajinom i da zadržava maksimalističke ciljeve za rat. Vjerojatno je da su Putin, Lavrov i Peskov dali ove izjave u vezi s pregovorima kako bi među zapadnim dužnosnicima stvorili dojam da Rusiju treba namamiti na pregovore, piše dalje Institut. Navode da neki od tih usutupaka uključuju smanjenju zapadnu financijsku i vojnu pomoć Ukrajini, priznanje ruske nezakonite aneksije ukrajinskog teritorija i ograničenja vojnih akcija NATO-a i Zapada u Europi.

ISW naglašava da je ruska retorika oko pregovora nejasna i to vjerojatno kako bi uvjerili zapadne dužnosnike da započnu pregovarački proces bez jasne definicije jesu li pregovori usmjereni na prekid vatre, mirovni proces ili konačni mirovni sporazum.

NEW: #Russia is attempting to capitalize on the Western desire for negotiations to create a dynamic in which Western officials feel pressed to make preemptive concessions to lure Russia to the negotiating table.



Our latest on #Ukraine w/@criticalthreats: https://t.co/RDF557vIc5 pic.twitter.com/z0o82ZOhDC