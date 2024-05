Znate li koliko iznose plaće europarlamentaraca? Uz njih dobivaju i dodatni džeparac

Podijeli :

Putni troškovi, izdavanja za zdravstvo, džeparac... Brojni su razlozi zbog kojih je danas mandat u Europskom parlamentu itekako privlačan posao za brojne Europljane pa tako i Hrvate. Točnije, za njih 300, koliko ih se službeno priključilo utrci za novi mandat. Ipak, tek 12 osoba imat će u konačnici priliku zastupati hrvatske interese u EP-u, piše Večernji list.

Njihove plaće su pozamašne, barem kad ih se uspoređuje s onima u Hrvatskoj. Dok će se većini plaće naših saborskih zastupnika činiti visokima – između dvije i tri tisuće eura – možemo samo zamisliti kakva reakcija slijedi na brojku od 7.853,89 eura neto plaće europarlamentaraca. Svi primaju isto, uvjeravaju na stranicama Europskog parlamenta, a konačna brojka ovisi još o dodatnim nacionalnim nametima poput poreza na dohodak. Uz to, vrijedi napomenuti kako te plaće, uzmemo li u obzir da se radi o 10.075,18 eura bruto, iako su iste, nemaju i istu vrijednost u različitim državama članicama. Njemačkim zastupnicima tako bi odlazak u EU parlament bilo korak unazad kada je u pitanju plaća jer one u Bundestagu trenutno iznose oko 10.600 eura mjesečno, dok će plaća u EP-u jednom zastupniku iz Rumunjske biti itekakav skok jer bi u vlastitoj državi inače zarađivali oko 1.200 eura, navodi Večernji list.

Zastupnici tako za svoj trud u EP-u imaju i pravo na mirovinu kada navrše 63 godine, a ona iznosi 3,5 posto njihove plaće za svaku punu godinu na dužnosti i jednu dvanaestinu za svaki sljedeći puni mjesec, ali ona ne može iznositi više od 70 posto ukupno. Ako zastupnicima slučajno nije dovoljan iznos koji im Europska unija nudi, tu su i dodaci. Od općih troškova, dnevnog džeparca pa do troškova liječenja i putovanja, još tisuće eura europarlamentarci mogu ostvariti na račun EP-a.

Naknada za opće troškove, kako ih naziva Europski parlament, primjerice iznosi 4.950 eura mjesečno te je namijenjena za stvari poput najma ureda u vlastitoj državi, uredski materijal, mobilni telefon i ostalo. Uzmemo li neku prosječnu cijenu najma poslovnog prostora u širem centru Zagreba koja iznosi oko 1.500 eura, zastupnici još 3.450 eura imaju na raspolaganju za klamerice, kemijske olovke i ostalo…

Zastupnici ne moraju strahovati ni da će biti gladni jer im EP za dnevne troškove poput smještaja i obroke omogućava 350 eura po danu u kojem su prijavljeni u prostorima EP-a. Ako se to odnosi samo na dane kada se održavaju plenarne sjednice, već za samo četiri dana europarlamentarci mogu na račun EU-a dobiti iznos veći od prosječne hrvatske plaće, s tim da se u nekim mjesecima održavaju i dvije plenarne sjednice, a pauza je samo u kolovozu.

Međutim, EP će kazniti one koji nisu prisutni – ako propuste više od polovice glasovanja ili ako bez valjanog razloga prisustvuju manje od polovice plenarnih sjednica, njihovi dodaci se prepolove. Što se pak tiče putnih troškova, zastupnici na račun EP-a mogu putovati kako bi sudjelovali na sastancima ili sami organizirati događaje u drugim državama. Za sastanke koje organizira EP plaćeno im je putovanje poslovnom klasom u avionima, željezničke karte prve klase ili im se isplaćuje naknada od čak 58 eurocenti po kilometru ako putuju automobilom, a imaju pravo koristiti i službena vozila EP-a.

Još jedno od zanimljivih naknada koje su omogućene europarlamentarcima su i troškovi liječenja. Naime, zastupnicima će se vratiti dvije trećih njihovih medicinskih troškova.

Za kraj, razmišljalo se o i tome što će zastupnici na kraju mandata pa im je tako omogućena prijelazna naknada jednaka jednoj mjesečnoj plaći koju mogu primati i do dvije godine. Ako ipak dobiju posao i odu na neku drugi dužnost, prijelazna naknada bit će jednaka iznosu njihove nove plaće, navodi Večernji list.

Brojni to ne znaju, ali iza zastupnika zapravo stoji čitav niz ljudi koji pomažu, istražuju i prate najnovija događanja. Svaki zastupnik tako ima prosječno po dva asistenta i još nekoliko pomoćnika, a tu su i agencije s kojima surađuju. I za to, navedeno je na stranicama EP-a, zastupnici dobivaju svotu kako bi pokrili njihove plaće, a za to mjesečno imaju 28.696 eura. Jedina kvaka je, stoji, da ti asistenti i pomoćnici nikako ne smiju biti bliski rođaci niti se baviti aktivnostima koje bi za njih mogle stvoriti sukob interesa.

