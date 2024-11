Kako je Trump osvojio izbore? Kovač: Demokrati naglašavaju teme koje ljudi ne razumiju

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostovao je u Pregledu dana. S našim Ilijom Radićem je komentirao predsjedničke izbore u SAD-u.

“Očekujem ovog puta da će biti više hrabrosti i više odlučnosti u glavnim državama Europske unije i da će krenuti putem emancipacije na način da ćemo biti pravi partner unutarpolitičkog zapada i da ćemo preuzeti odgovornost za svoj kontinent, na kojem smo na neki način statisti.

Plaćamo da gledamo ružan sukob između Rusije i Ukrajine, a bez Amerike ne bi bilo europskog jedinstva. To se mora promijeniti. Mi moramo biti ti koji skrbimo o sigurnosti svog kontinenta”, kazao je Kovač.

Očekuje i da će se Trump postaviti tvrđe na planu ekonomske politike: “Mi već indirektno trpimo američki protekcionizam Zakonom o suzbijanju inflacije koji je doveo do toga da zbog cijena energenata neka poduzeća idu u SAD. Očekujem i da ćemo voditi tvrde pregovore o ekonomsko-trgovinskoj politici i da budemo na visini zadatka.”

Politika prema Ukrajini

Kovač ne očekuje nikakve velike promjene u politici prema Ukrajini te naglašava da će Trump težiti uspostavi primirja, no ističe kako to ne ovisi samo o njemu.

“Ako Putin ne bude htio prihvatiti primirje koje nameće Trump, doći će do konflikta između Amerike i Rusije i možda će Trump u tom trenutku naoružavati Ukrajinu. Možda će biti i frustriran ako Putin ne bude suradljiv.”

“Sad se zabranjuju i stigmatiziraju pregovori. Treba pregovarati, ali ako ne ide, postoji uvijek opcija rata. Ipak, treba uvijek ići na opciju pregovora, pogotovo s velikim silama”, dodao je.

Kako je Trump osvojio izbore?

“Teme koje su demokrati stavljali u prvi plan nisu bile teme koje su doprijele do glasača. To je problem i kod nekih etabliranih stranaka u Europi. Naglašavaju se teme poput klimatskih promjena koje ljudi ne razumiju. Ljudima trebaju konkretne stvari”, objasnio je Kovač te dodao: “Ljudi ne osjećaju to kao teme. Socijaldemokratske stranke u Europi koje su uspjele prihvatiti da treba razmišljati o problemima svakodnevnog života ljudi, one uspijevaju.”

