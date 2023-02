Novi potres pogodio Tursku

Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je da je Tursku pogodio još jedan potres, jačine 4,9 stupnjeva Richterove ljestvice.

Kako su iz EMSC naveli na Twitteru, epicentar potresa bio je 21 kilometar od grada Hekimhana na istoku Turske.

