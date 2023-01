Plenković razgovarao sa Zelenskim o potezima za jačanje ukrajinske obrane

Hrvatski premijer Andrej Plenković i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak su telefonski razgovarali o jačanju ukrajinske obrane, razminiranju i ulozi Hrvatske u provedbi formule mira za okončanje ruske invazije na Ukrajinu.

“Složili se oko konkretnih odluka za jačanje ukrajinske obrane, kao i za održavanje međunarodne konferencije o razminiranju. Složili se o ulozi Hrvatske u #Formuli mira”, objavio je Volodimir Zelenski na Twitteru.

Ukrajinski predsjednik pozvao je na održavanje globalnog mirovnog summita ove zime na kojemu bi iznio svoj prijedlog za okončanje rata.

Putin naredio prekid vatre za Božić

Mirovni plan predviđa povlačenje ruskih vojnika s međunarodno priznatog teritorija Ukrajine, što bi značilo da se Rusija odriče četiri regije koje je anektirala u rujnu i Krima koji je zauzela 2014. godine.

Ukrajinski predsjednik čestitao je Plenkoviću u telefonskom razgovoru na ulasku Hrvatske u eurozonu i šengenski prostor s prvim danom 2023. godine, a premijer je ponovio da Zagreb podržava europsku integraciju Kijeva.

“U telefonskom razgovoru predsjedniku Zelenskom izrazio sam podršku Ukrajini te ukrajinskim braniteljima i narodu koji pružaju izniman otpor ruskoj agresiji. Hrvatska je solidarna s Ukrajinom i podupire njezin europski put”, napisao je Andrej Plenković na Twitteru.

Had a meaningful conversation with 🇭🇷 PM @AndrejPlenkovic. Congratulated on joining the Eurozone and Schengen area. Agreed on specific decisions to strengthen 🇺🇦 defense, as well as on holding an international conference on demining. Agreed on the role of 🇭🇷 in #PeaceFormula