Pljušte reakcije na Muskovu anketu o ratu, Medvedev ga nazvao agentom iz sjene

Korisnici Twittera, među njima i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, kritizirali su najbogatijeg čovjeka na svijetu Elona Muska nakon što je dao svoje prijedloge za mir u Ukrajini.

Musk je u ponedjeljak pitao korisnike te društvene mreže da glasaju o njegovom prijedlogu za mir u Ukrajini.

Milijarder rođen u Južnoafričkoj Republici predložio je ponavljanje glasanja u regijama koja je Moskva anektirala, ovaj put uz nadzor Ujedinjenih naroda, nakon čega bi se Rusija povukla u slučaju negativnog rezultata.

Musk je predložio i da Krim formalno postane dio Rusije, „kao što je bio od 1783.“ do „greške“ sovjetskog čelnika Nikite Hruščova. U spornoj objavi pozvao je i na opskrbu Krima vodom te na neutralni status Ukrajine.

Vlasnik Tesle ubrzo je dobio odgovor od tisuća korisnika društvene mreže, među njima i od ukrajinskog predsjednika.

„Kojeg Elona Muska preferirate?“, tvitao je Zelenskij, parodirajući Muskovo pitanje i ponudivši odgovore: „onog koji podržava Ukrajinu“ i „onog koji podržava Rusiju“.

I Dmitri Medvedev, bivši ruski predsjednik, oglasio se na Twitteru i komentirao Muskov prijedlog za miru u Ukrajini.

“Svaka čast! Agent iz sjene se razotkrio. Zaslužuje novi čin i to vrlo brzo. Njegov sljedeći tvit će vjerojatno biti nešto o tome da je Ukrajina umjetno stvorena država. Čekamo…”, napisao je Medvedev.

