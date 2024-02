Samozatajni i povučeni milijarder ne zna što će s novcem

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Autry Stephens (85) je bogataš za kojeg je malo tko čuo mogao bi ovih dana postati najbogatiji naftni tajkun u Sjedinjenim Američkim Državama.

Naime, svoj Endeavor Energy Resources je prodao kompaniji Diamondback Energy za 26 milijardi američkih dolara i ako regulatori odobre posao, a trebali bi, njegovo će bogatstvo porasti do gotovo 20 milijardi dolara. Dakle, postat će milijarder i 77. najbogatiji čovjek na svijetu.

Konkretnije, njegovo bogatstvo poraslo je za 17,5 milijardi dolara u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ispred su samo Jensen Huang iz Nvidije i Mark Zuckerberg iz Mete.

Što vam je potrebno kako biste postali milijarder? Poznati milijarder dao tri jednostavna savjeta za pametno investiranje

No, taj šutljivi i samozatajni bogataš nije odlučio prodati kompaniju osnovanu 1979. zbog novca ili statusa na ljestvici najbogatijih. Razlog je tužniji… Dijagnosticiran mu je rak prostate, a poslovanje nije htio prenijeti na djecu – kći Lyndal Greth i sina Josepha Martina. Dok sin nije dio kompanije, kćerka je sjedila u odboru.

Stephens je poznat po skromnosti, to ga izdvaja u društvu milijardera. Na posao je vozio staru Toyotu Land Cruiser, a letio je ekonomskom klasom na Southwest Airlinesu. To odražava njegovo skromno odrastanje na farmi u središnjem Teksasu koja je uzgajala kikiriki i lubenice. Njegove početne ambicije bile su zaraditi stabilnu plaću i udobnu mirovinu. Uspjeh pripisuje svojoj otvorenosti prema novim idejama i tehnologijama., piše The Wall Street Journal.

Stephens je dugo odolijevao vanjskim naporima da kupe Endeavor, koji je bio jedna od posljednjih neovisnih velikih naftnih tvrtki zapadnog Teksasa.

Upitan od što će učiniti s novootkrivenim milijardama, Stephens je rekao da još uvijek ne zna što će s tolikim novcem jer još nije razmišljao o tome.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Koje su škole završili najbogatiji ljudi na svijetu Znate li što se dogodi kad pritisnete ključ automobila dvaput zaredom?