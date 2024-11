Zašto će potrajati prebrojavanje rezultata izbora u Pennsylvaniji?

Podijeli :

Charly TRIBALLEAU / AFP

Mala je vjerojatnost da će SAD i svijet u izbornoj noći saznati tko će pobijediti u saveznoj državi Pennsylvaniji. To je zbog posebnosti u zakonima Pennsylvanije.

Alauna Safarpour, docentica političkih znanosti na Sveučilištu Gettysburg podijelila je za The Conversation informacije koje je potrebno znati o specifičnosti zakona Pennsylvanije.

Države postavljaju pravila

Prema Ustavu SAD-a, savezne države i savezna vlada dijele vlast. Neke su ovlasti rezervirane isključivo za države, dok su druge ovlasti isključivo pod kontrolom savezne vlade, na primjer potpisivanje ugovora ili objava rata stranoj naciji. Prema ovom sustavu, države – a ne savezna vlada – provode izbore. Pojedinačne države i lokalne jurisdikcije unutar država određuju biračka mjesta, kako građani glasaju i druga pravila koja se tiču ​​izborne administracije.

Izbori se provode različito u različitim državama. Neke države zahtijevaju identifikaciju s fotografijom na biralištima kada glasate, dok neke provjeravaju identitet birača na druge načine.

Razlike se također odnose na način na koji se glasački listići broje i koliko je vremena potrebno da države objave rezultate.

Gotovo sve države zabranjuju objavljivanje izbornih rezultata sve do zatvaranja birališta. Međutim, neke države počinju brojati glasačke listiće pristigle poštom i prijevremene glasačke listiće čim su oni predani. To znači da rezultate izbora mogu prijaviti ranije, na dan izbora, jer je posao obrade i brojanja već obavljen.

Prema zakonu Pennsylvanije, birači mogu glasovati putem pošte. Lokalnim izbornim dužnosnicima zabranjeno je otvaranje omotnica s glasačkim listićima do 7 sati ujutro na dan izbora.

Prije 2020. jedini birači u Pennsylvaniji kojima je bilo dopušteno glasati putem pošte trebali su razlog. Na primjer, vojne obaveze u inozemstvu. Prvi put su birači u Pennsylvaniji mogli glasovati poštom bez razloga 2020. godine. Zbog pandemije covid-19, rekordan broj birača u cijeloj zemlji odlučio je glasovati poštom kada je ta opcija bila dopuštena, uključujući i Pennsylvaniju.

Od gotovo 7 milijuna ukupno glasača Pennsylvanije na predsjedničkim izborima 2020., otprilike 2,6 milijuna glasalo je putem pošte. Prije 2020. lokalni izborni dužnosnici nikada nisu morali prebrojavati tako velik broj glasačkih listića primljenih poštom, a novinske su organizacije obično mogle brzo objaviti neslužbenog pobjednika Pennsylvanije.

Na primjer, 2016. medijske organizacije mogle su projicirati Trumpovu pobjedu u Pennsylvaniji u 2:29 ujutro u srijedu, dan nakon izbora. No 2020. bila su potrebna četiri dana da se prebroji dovoljan broj glasačkih listića kako bi novinske kuće mogle predvidjeti da je Joe Biden pobijedio u Pennsylvaniji i da će biti sljedeći predsjednik.

U 10 sati ujutro, 28. listopada zabilježeno je oko 2,09 milijuna birača u Pennsylvaniji koji su zatražili glasačke listiće poštom. Taj je broj vjerojatno veći, budući da su građani Pennsylvanije mogli zatražiti glasanje poštom do 29. listopada. Okružni izborni odbori moraju primiti glasačke listiće poštom do 20 sati na dan izbora kako bi se ti glasački listići prebrojali. Pripadnici vojske i inozemni glasači imaju rok do 12. studenog.

Vrijeme za prebrojavanje

Nemoguće je sa sigurnošću reći koliko će vremena trebati da se sazna tko je osvojio Pennsylvaniju. Što je više glasačkih listića za prebrojavanje, Amerika će duže morati čekati.

Duljina vremena koja će biti potrebna da se odredi pobjednik također će ovisiti o tome koliko će izbori biti tijesni.

Ako je margina pobjede za pobjedničkog kandidata vrlo mala – recimo deseci tisuća glasova – tada će izborni dužnosnici morati prebrojati dovoljno glasačkih listića da drugom kandidatu postane matematički nemoguće sustići ga, bez obzira na to kako su glasovali preostali glasački listići i tek tada će vjerodostojne novinske organizacije objaviti predviđenog pobjednika svake države.

Ako su izbori unutar pola postotnog boda, državni zakon Pennsylvanije nalaže da je potrebno ponovno brojanje glasova, iako to vjerojatno neće promijeniti pobjednika državne utrke.

Hoće li biti isto kao i 2020.

Iako nitko ne može sa sigurnošću reći koliko će to trajati, postoje naznake da to možda neće trajati jednako dugo kao i 2020. godine.

Prvo, vrlo je vjerojatno da će se manji broj građana Pennsylvanije odlučiti glasovati putem pošte. Manji udio birača odlučio se glasovati putem pošte na izborima u sredini mandata 2022. nego na općim izborima 2020., a taj će se trend vjerojatno nastaviti 2024. godine. Do sada je manje birača zatražilo glasovanje poštom nego 2020. godine, pa tu tvrdnju potkrepljuju i za sada dostupni podaci.

Prebrojavanje bi također moglo trajati kraće jer izborni dužnosnici sada imaju više iskustva u prebrojavanju glasačkih listića poslanih poštom nego 2020. Te je godine bilo prvi put da su izborni dužnosnici prebrojali toliko glasačkih listića poslanih poštom.

Okruzi su također osigurale bolje strojeve za pomoć u procesu. Na primjer, okrug Philadelphia koristit će nove strojeve koji će im pomoći da brže otvore omotnice. Ovo bi trebalo ubrzati proces, prema glavnom izbornom dužnosniku Pennsylvanije, državnom tajniku Alu Schmidtu, republikancu, iako je Schmidt nedavno rekao za NPR kako nije vjerojatno da će pobjednik biti proglašen u izbornoj noći.

Tko glasa poštom?

Prema Associated Pressu, Pennsylvania će prvo objaviti rezultate manje serije glasačkih listića poslanih poštom, nakon čega će uslijediti glasovi s birališta. Nakon njih će uslijediti glasovi ljudi koji su se pojavili uživo na biračkom mjestu. Nakon toga će se preostali glasački listići poslani poštom tabulirati i objaviti. Taj će proces vjerojatno rezultirati predvidljivim obrascima u rezultatima izbora.

Nekoliko stvari ćemo znati zbog toga tko je u Pennsylvaniji zatražio glasačke listiće poštom u ovom ciklusu, koji slijedi sličan obrazac kao 2020.

Većina birača koji su se odlučili glasovati poštom 2020. bili su demokrati, dok su republikanci većinski glasali na dan izbora.

Rezultati za birače koji su glasali na dan izbora općenito se mogu brže objaviti. To je zato što će birači ubaciti svoje glasačke listiće u strojeve za tabeliranje glasova na raznim biračkim mjestima, koji ih odmah broje. Glasački listići na dan izbora 2020. općenito su podržali Trumpa, iako su republikanci nedavno pokušali potaknuti više svojih birača da glasuju putem pošte.

Rezultati će se vjerojatno promijeniti dok se budu prebrojavali listići poslani poštom. Dok se broje, trebali biste očekivati ​​da će udio glasova za Donalda Trumpa opasti, a udio glasova za Kamalu Harris porasti.

To se očekivanje temelji na biračima koji su do sada tražili glasanje putem pošte. Od 28. listopada 2024. u 10 sati, podaci Ministarstva vanjskih poslova Pennsylvanije pokazuju da je 56 % glasačkih listića zatraženih poštom u tom trenutku u Pennsylvaniji bilo od registriranih demokrata, oko 32 % od republikanaca, a preostalih 13 % od birača koji se nisu registrirali u stranci ili su naveli treću osobu. U 2020. više od šest od 10 glasačkih listića poštom su zatražili demokrati, a republikanci oko jednog od četiri.

Strpljivost

Iako teorije zavjere ovih dana prevladavaju u američkoj politici, oduprite se iskušenju da povjerujete neutemeljenim tvrdnjama. Takve tvrdnje često iznose pojedinci ili grupe s osobnom motivacijom da to učine – da dobiju više klikova ili lajkova na društvenim medijima, zarade ili steknu političku moć.

Američkim izborima upravljaju posvećeni javni službenici s obje strane političkog spektra koje promatraju predstavnici obiju političkih stranaka, kao i nestranačke nadzorne skupine.

Akademici i novinari diljem zemlje također pomno prate izbore i bili bi prvi koji bi reagirali ako se pojave dokazi o malverzacijama.

Prebrojavanje glasačkih listića u Pennsylvaniji će potrajati, a na kraju su izborni dužnosnici rekli da daju prednost “točnosti ispred brzine”.

