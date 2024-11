Preminuo Quincy Jones

Podijeli :

Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Preminuo je Quincy Jones u 91. godini.

Quincy Jones, glazbenik i producent koji je radio s Michaelom Jacksonom, Frankom Sinatrom i mnogim drugim velikanima, preminuo je u 91. godini, javlja BBC.

Njegov publicist, Arnold Robinson, rekao je da je umro u nedjelju navečer u svom domu u dijelu Bel Aira u Los Angelesu, okružen svojom obitelji.

“Večeras, punih, ali slomljenih srca, moramo podijeliti vijest o smrti našeg oca i brata Quincyja Jonesa”, rekla je obitelj u priopćenju. “I iako je ovo nevjerojatan gubitak za našu obitelj, slavimo sjajan život koji je živio i znamo da nikada neće postojati drugi poput njega.”

Jones je bio jedna od najsvestranijih figura pop kulture 20. stoljeća, možda najpoznatiji po produkciji albuma Off the Wall, Thriller i Bad for Michael Jackson u 1980-ima, koji su pjevača učinili najvećom pop zvijezdom svih vremena. Jones je također producirao glazbu za Sinatru, Arethu Franklin, Donnu Summer i mnoge druge, piše Guardian.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.