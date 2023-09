Putin: Zapad je postavio Židova Zelenskog da bi zataškao glorifikaciju nacizma

Podijeli :

Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u televizijskom intervjuu u utorak, a za to nije pružio dokaze, da su zapadne sile postavile za ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskija, koji je židov, kako bi time prikrile glorifikaciju nacizma.

U pokušaju da opravda svoju invaziju na Ukrajinu koju naziva “posebnom vojnom operacijom”, Moskva optužuje Kijev da provodi neonacistički “genocid” nad milijunima izvornih govornika ruskog jezika u Ukrajini, a što Kijev i zapadni saveznici odbacuju kao neutemeljen izgovor za ekspanzionistički rat.

Nije prvi put da Putin pokušava povezati suvremenu, demokratski izabranu vladu Ukrajine s masovnim ubojstvima ukrajinskih židova u Drugom svjetskom ratu, a što su počinili njemački, nacistički okupatori Sovjetske Ukrajine i njihovi lokalni kolaboracionisti.

Zelenskij, kojemu je materinski jezik ruski, bio je rekao da su neki od braće njegova djeda ubijeni u nacističkom holokaustu te je u više navrata odbacio ruske optužbe da podržava neonaciste u Ukrajini.

Putin je ruskom televizijskom novinaru Pavelu Zarubinu kazao: “Zapadni skrbnici postavili su su na čelo suvremene Ukrajine etničkog židova, sa židovskim korijenima, židovskim porijeklom. I stoga, po mom sudu, čini se da zataškavaju protuljudsku bit koja je temelj moderne ukrajinske države”.

“I to čini cijelu situaciju krajnje odvratnom, da etnički židov zataškava glorifikaciju nacizma i prikriva one koji su u nekom trenutku (povijesti) doveli do holokausta u Ukrajini, a to je istrebljenje milijuna i pol ljudi”, dodao je Putin.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak odgovorio je na to da je Putin taj koji je odvratan “kada pokušava opravdati masovne zločine nad državljanima druge zemlje čudovišnom laži”.

Putin je na gospodarskom forumu u Sankt Peterburgu u lipnju rekao, također bez dokaza, da neki židovi Zelenskija smatraju sramotom za svoj narod, a svoje obraćanje prekinuo je kako bi prikazao snimke nacističkih zločina u Ukrajini.

Bijela kuća u siječnju je oštro ukorila ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova jer je optužio Washington da mobilizira skupinu europskih zemalja u svrhu rješavanja “ruskog pitanja” na jednak način na koji je postupio Adolf Hitler tražeći “konačno rješenje” za istrebljenje europskih židova.

Timothy Snyder, povjesničar sa Sveučilišta Yale, kazao je da su Nijemci i njihovi kolaboracionisti ubili najmanje 1,7 milijuna sovjetskih židova do konca 1942. godine.

