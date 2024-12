Putinova nećakinja otkrila tajne podatke

Podijeli :

Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Četrdeset i osam tisuća članova obitelji ruskih vojnika je predalo svoje DNK uzorke, rekla je zamjenica ministra obrane na sastanku krajem studenoga o toj osjetljivoj temi, identifikaciji vojnika po njihovim posmrtnim ostacima, objavljeno je u srijedu.

Broj od 48 tisuća predanih uzoraka DNK rodbine ruskih vojnika iznijela je na okruglom stolu 26. studenoga zamjenica ministra obrane Anna Civiljeva, dok je jedan zastupnik upozorio da se taj broj ne bi smio javno objaviti.

Rusija nije objavila službenu statistiku ratnih gubitaka u Ukrajini.

Zapadne zemlje vjeruju da je u iscrpljujućem rovovskom ratu, najsmrtonosnijem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata, ubijeno i ranjeno stotine tisuća ruskih i ukrajinskih vojnika.

Tsiviljova je rekla da je 48 tisuća članova obitelji ruskih vojnika predalo svoje DNK uzorke za bazu podataka ministarstva unutarnjih poslova.

Andrej Kartapolov, predsjednik parlamentarnog odbora za obranu je upozorio da se radi o osjetljivim i zaštićenim informacijama, a Tsviljova je odgovorila da nije iznijela broj vojnika nestalih u akciji, nego broj zahtjeva koje su primili.

“Mnogi od njih će biti pronađeni. Ovo nisu podaci o nestalima, to je broj zahtjeva koje smo primili da ih pronađemo”, rekla je.

Neovisna ruska informativna stranica Mediazona i Ruski servis BBC-a su potvrdili imena 79.819 ruskih vojnika poginulih u Ukrajini do 19. studenoga, tijekom 33 mjeseca rata.

The Wall Street Journal, pozivajući se na zapadne obavještajne podatke, navodi da je poginulo do 200 tisuća ruskih vojnika.

The Economist prenosi da je na ukrajinskoj strani poginulo najmanje 60 tisuća do 100 tisuća vojnika te da ih je do 400 tisuća preteško ranjeno da bi se ponovo borili.

