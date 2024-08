Vojni analitičar o novoj eskalaciji sukoba na Bliskom Istoku: “Moramo vidjeti tko ima motiv za to”

Podijeli :

Reuters TV via REUTERS

Vojni analitičar Gordan Redžepović gostovao je u Dnevniku N1 gdje je komentirao situaciju na Bliskom Istoku i napade Hezbollaha na Izrael.

Redžepović da se napadi događaju u trenutku kada se trebaju finalizirati pregovori sa SAD-om.

“Sve je počelo time što je Izrael izvršio napad da spriječi napad Hezbollaha. Sve je počelo rano ujutro kada su stotine izraelskih aviona napali položaje Hezbollaha u sjevernom Libanonu da bi uništili njihove pozicije za lansiranje raketa. Tako Izraelci kažu, da su krenuli u napad prije Hezbollahu i prevenirali 60000 rakete koje su trebali poletjeti”, rekao je.

Remetilački faktor

“Nakon toga je Hezbollah rekao da je to prva faza, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu je rekao da je to tek početka obračuna s problemom koji dolazi sa sjevera Libanona. no ni jedna strana nije ekstremna u izjavama i djeluju da pokažu snagu, a ne da eskaliraju rat”, dodao je.

“No onda je došla vijest da je Hezbollah napao sjedište izraelske obavještajne službe i rezultati tog napada, prema Izraelu, jest da ni jedan od projektila nije pogodio tu lokaciju”, naveo je.

VIDEO / Eskalacija sukoba: Hezbolah odgovorio Izraelu i lansirao više od 300 raketa, odjekuju sirene

Napominje da Hezbollah nema jaku protuzračnu obranu. “Oni govore da imaju 150.000 boraca, ali procjenjuje s eda ih ima 20.000 i ne može učiniti bitnu štetu Izraelu, ali može biti remetilački faktor”, rekao je.

“Kada govorimo o novoj eskalaciji moramo vidjeti tko ima motiv za to. Netanyahu se nalazi pod jako velikim pritiskom SAD-a da postigne prekid vatre u Gazi, ali on je odbojan oprema tome. Za njega je prioritet uništenje Hamasa, a onda oslobođenje taoca. Sada su svi pregovori zastali”, dodao je.

“Iran i Hezbollah su rekli da će prestati napadati Izrael ako se postigne neki oblik mirovnog sporazuma i prekida vatre u pojasu gaze. Sada je tu igra živica i politička igra premijera Netanyahua jer mu je u posljednje vrijeme počeo rasti rejting među biračima”, ustvrdio je Redžepović.

“Problem bi bio ako bi se dogodio sinkroniziran napad Hezbollaha i napad raketama iz samog Irana, to bi već mogao biti problem za Izrael”, naveo je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram