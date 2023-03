Putin je uspio uvjeriti Njemačku u ono što niti jedan američki predsjednik nije

Podijeli :

Bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Rusiji Božo Kovačević u N1 Studiju uživo govorio je trenutnoj situaciji u Ukrajini, ali i o koristima koje SAD ima od ovog rata.

Komentirajući povlačenje ukrajinskih vojnika iz Bahmuta, što se smatra strateški važnom točkom, Kovačević je rekao da je to bilo očekivano.

“Izvješća već neko vrijeme govore o snažnoj ruskoj ofenzivi i mislim da će se u tom ratu još mnogo puta dogoditi da jedna strana ostvari napredak, druga se povuče. Ovdje je više zbog propagandnih razloga Putinu bilo važno da ostvari bar neki uspjeh”, rekao je Kovačević ističući da je to za Ukrajinu svakako nepovoljna vijest.

“To je vijest koja se uklapa u predviđanja da će taj sukob trajati dugo. To znači daljnje patnje za Ukrajince”, dodaje Kovačević.

Upitan za komentar jučerašnje talačke krize u Rusiji, za što je Rusija tvrdila da je to bio napad Ukrajinaca, Kovačević kaže da ne zna što je istina, ali je iznio nekoliko mogućih interpretacija.

“Rat je. Rusija je napala Ukrajinu. Ukrajina se brani kako može i umije pa bi se to moglo razumjeti da je i to u sklopu obrane. Ali treba sagledati i drugu budućnost. Putinu je potrebna podrška ruske javnosti. Odrekao se oligarha koji su ionako nepopularni nebi li pribavio dodatnu podršku građana. Najjednostavniji način da pribavite podršku jest da pokažete da je vaša zemlja izravno ugrožena. Te četiri oblasti koje je Rusija anektirala i koje Putin smatra dijelovima ruskog teritorija, ruska javnost ne doživljava kao dijelove ruskog teritorija i vjerojatno će biti senzibilnija za incidente na teritoriju Ruske federacije”, rekao je Kovačević.

U kontekstu današnjeg sastanka njemačkog kancelara Scholza i američkog predsjednika Bidena, komentirao je i ranije koketiranje Njemačke s Rusijom.

“To je bila uzajamna ovisnost. Konkurentnost njemačkog gospodarstva je ovisila o ruskim jeftinim energentima, a ruski proračun prihodima od prodaje energenata Njemačkoj. Nijedan američki predsjednik nije uspio uvjeriti Nijemce da odustanu od kupnje ruskih energenata, to je učinio Putin napadom na Ukrajinu”, rekao je Kovačević dodajući da je američki strateški interes da Europa ne kupuje ruske energente.

Rusija pomogla SAD-u

Kaže za ništa nije isključeno pa ni mogućnost da je doista Srbija dostavljala oružje Ukrajini, za što je inače Rusija tražila očitovanje.

“Rat je prilika za lovce u mutnom. Kao što s obje strane svjedočimo sudjelovanju plaćenika, vjerojatno i trgovci oružjem koriste priliku. Budući da je veća potražnja, veće su i cijene”, rekao je Kovačević.

Ističe da je Kina za Ameriku suparnik broj 1, ali da je Rusija neodgovornom odlukom o invaziji na Ukrajinu pomogla Americi da riješi svoje probleme u Europi.

“Pomogla je da utvrdi svoju stratešku dominaciju u Europi, da ju učini sigurnosno i energetski ovisnom o sebi. Održavanjem tenzija u Ukrajini, Amerika povećava koheziju NATO saveza. Glavna briga Amerike je Kina i ovaj rat u Ukrajini SAD koristi ne bi li mobilizirala zemlje diljem svijeta na svoju stranu”, rekao je Kovačević.

Ipak, Kovačević kaže da SAD nije u svom naumu u potpunosti uspio te do potkrepljuje primjerom Indije koja nije uvela sankcije Rusiji.

Prelijevanje krize

“Balkan je slabo mjesto Europe, znamo da Rusija već godinama neriješene probleme između Srbije i Kosova i neriješene probleme u BiH koristi za onemogućavanje daljnjih eurointegracija tih područja”, rekao je Kovačević pa nastavio:

“Rusija ne samo da podržava nego potiče Srbiju da ne prihvati sporazum o normalizaciji odnosa s Kosovom. Oni se nadaju da ako situacija na bojištima u Ukrajini bude za njih izrazito loša, mogu izazvati neki drugi sukob o kojem će se drugi brinuti. Rusija instrumentalizira neriješene probleme i to je opasno za cijelu regiju. Dobar znak je da su SAD i EU napokon koordinirale svoje napore, premda bi bilo puno bolje da su to napravili prije 10 godina.”

Vezano uz strahove Poljske i Moldavije da bi one mogle biti iduće napadnute, Kovačević je rekao da smatra da su NATO članice zasad sigurne.

“Ali što se tiče Moldavije, da, na dijelu njihovog teritorija su stacionirane ruske vojne snage, ali to su snage u svojstvu snaga Ujedinjenih nacija. To su lako naoružani vojnici. Rusija je ustvrdila ako Moldavija odluči reintegrirati taj teritorij, da će se ponašati kao da je napadnut ruski teritorij. To podsjeća na slučaj Gruzije”, rekao je Kovačević.

