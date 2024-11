Izvješće: Rusija je slučajno samu sebe bombardirala čak 150 puta ove godine

Podijeli :

Ruska bomba pala je u selu Bjkovka u ruskom okrugu Jakovlevskij, što je 150. put da je Rusija samu sebe bombardirala ove godine, navodi neovisna publikacija na ruskom jeziku Astra.

Rusku zračnu bombu UMBP od 550 kilograma navodno je izbacio ruski avion u srijedu ujutro, a bomba je probila krov škole. Nije došlo do evakuacije niti je bilo žrtava, prenosi Newsweek.

Rusija je više puta slučajno bombardirala ruske teritorije i dijelove istočne Ukrajine koje je zauzela od početka rata u veljači 2022.

U jednom takvom slučaju ruski ratni zrakoplov slučajno je bombardirao Belgorod, pri čemu se stvorio veliki krater te je došlo do velike eksplozije. Ovaj incident se dogodio u travnju prošle godine.

Astra je otkrila da se Rusija najčešće slučajno bombardira bombama FAB-250 i FAB-500, koje ruske snage najčešće koriste za napade na regije Donjecka i Harkiva, te na grad Harkiv.

Lokalni stanovnici također su rekli da je Rusija slučajno bombardirala samu sebe dan ranije, a još jedna bomba pala je 15. studenog u blizini sela Belij Kolodez u četvrti Šebekinski. U bombardiranju 15. studenoga nije bilo žrtava i razaranja.

Neispravni sustavi za navođenje

The Washington Post je ljetos dobio uvid u interne ruske dokumente koji otkrivaju da do ovih slučajnih bombardiranja dolazi zbog neispravnih uređaja za navođenje.

U ovim se dokumentima spominje ukupno 38 ovakvih incidenata koji su se dogodili u regiji Belgorod na granici s Ukrajinom između travnja 2023. i travnja 2024. Također, u njima se navodi a su klizne bombe iz sovjetske ere često naknadno opremljene neispravnim sustavima za navođenje i da često ne eksplodiraju.

“Određeni postotak ruskih bombi je neispravan. Ovaj problem postoji otkako su počeli koristiti UMPK komplete”, rekao je Ruslan Leviev, vojni stručnjak iz Conflict Intelligence Teama za The Washington Post.

“Prema našim procjenama, samo mali dio ovih bombi zakaže, tako da to ne utječe na praktičnu učinkovitost ovog oružja, koliko god to cinično zvučalo”, dodao je on.

Značajniji incidenti u kojima je Rusija samu sebe bombardirala uključuju bombardiranje grada Šebekina u regiji Belgorod čak četiri puta od prošlog svibnja.

