Ruski zastupnici žele zabraniti Deutsche Welle

Članovi ruske Državne dume podnijeli su zahtjev da se Deutsche Welle (DW) proglasi "nepoželjnom organizacijom“ - što bi bilo jednako zabrani. Ovim potezom je pogođen i British Council.

Zastupnici donjeg doma Ruskog parlamenta predložili su da se DW i britanska zaklada British Council uvrste na listu “nepoželjnih organizacija”. Odgovarajući zahtjev proslijeđen je ruskom Generalnom tužilaštvu, izjavio je u utorak (20.8.) predsjednik Odbora za sigurnost i borbu protiv korupcije, Vasilij Piskarov, piše dw.com.

Rusija: Ukrajinci su napad na Kursk planirali uz pomoć zapadnih obavještajnih službi

Prema Piskarovu, predloženo je da se DW-u i British Councilu zabrani bilo kakva djelatnost u Rusiji.

“To uključuje blokiranje njihovih računa, zatvaranje ureda i filijala i zabranu širenja informacija. A oni koji nastave surađivati sa njima bit će administrativno i kazneno gonjeni”, rekao je Piskarov.

DW je već proglašen “stranim agentom”

Ruske vlasti su 3. veljače 2022. već zabranile emitiranje DW-a u Rusiji, a u ožujku iste godine ga stavile na listu “stranih agenata”.

Generalni direktor DW-a Peter Limbourg tada je osudio ruski potez i rekao da to “još jedna proizvoljna odluka ruskih vlasti koja je nažalost bila očekivana. To je još jedan korak u napadu na slobodu medija i novi pokušaj da se rusko stanovništvo odsiječe od slobodnih informacija”.

“Nepoželjne” organizacije u Rusiji

U Rusiji su 19. kolovoza 2024. stupile na snagu izmjene zakona koje omogućavaju da se sve organizacije, čiji su osnivači ili sudionici državni organi stranih država, proglase “nepoželjnim”. Prije ovih izmjena, samo nevladine organizacije su mogle biti proglašene “nepoželjnim” organizacijama.

Zakon predviđa stroge kazne: maksimalna kazna za sudjelovanje u aktivnostima takvih organizacija iznosi do četiri godine zatvora, uz oduzimanje prava na obavljanje određenih funkcija. U slučaju financiranja, kazna je do pet godina, dok je za organiziranje aktivnosti kazna do šest godina.

Broj “nepoželjnih” organizacija u Rusiji značajno je porastao od početka rata Rusije protiv Ukrajine. Prema računici novinara, ruske vlasti su 2022. proglasile 23 organizacije “nepoželjnim”, dok je 2023. taj broj bio 58. A do 14. kolovoza 2024. 186 organizacija imalo je status “nepoželjnih” u Rusiji.

