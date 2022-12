“Šala” ruskog političara: Dječak iz Kijeva za Božić želi raketu. Dobit će ju

Isobel Koshiw, dopisnica britanskog Guardiana iz Ukrajine, na svom je Twitter profilu objavila snimku ruskog političara OIega Nilova.

Nilov, ruski parlamentarni zastupnik i zamjenik predsjednika stranke Pravedna Rusija, snimljen je kako govori da ukrajinsko dijete “sanja o raketama”. Na snimci se vidi kako Nilov uzima papir sa željom pod božićnim drvcem na humanitarnom događaju.

Pritom govori: “Vova, dječak iz Kijeva, sanja o raketama. Vova, dobit ćeš rakete – samo čekaj”, rekao je Nilov. Potom je dodao: “To je šala, naravno.”, prenosi Index.hr.

A Russian MP picks a child’s wish from under a charity tree “Vova, a boy from Kyiv dreams of rockets. Vova, you’ll get rockets - just wait” Before adding - “That’s a joke of course.” https://t.co/BccEl1vkOR