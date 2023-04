Šef Wagnera, ruske skupine plaćenika, objavio je da je podigao rusku zastavu nad gradskom vijećnicom Bahmuta u Ukrajini te poručio da je Bahmut sada, pravno gledajući, ruski.

Međutim, priznao je da su ukrajinske snage još uvijek koncentrirane u zapadnim područjima.

Ukrajina je pak video nazvala podvalom te ističe da njena vojska još uvijek drži Bahmut.

“Neprijatelj nije prestao s napadom na Bahmut, ali ukrajinski branitelji hrabro drže grad i odbijaju brojne neprijateljske napade”, priopćio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine.

U videu je Jevgenij Prigožin rekao da je na zastavi ispisana počast ruskom vojnom blogeru Vladlenu Tatarskom, koji je u nedjelju poginuo u eksploziji u kafiću u Sankt Peterburgu.

🇷🇺🇺🇦 Footage of the night hoisting of the Russian flag on the administration building in Artyomovsk



A bonus is the story of the head of Wagner PMC Yevgeny Prigozhin about a night walk along Bakhmut and a meeting with Zelensky. pic.twitter.com/3WPHUgKTLb