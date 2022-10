VIDEO | Srušio se još jedan ruski vojni avion, poginula dva pilota

Ruski vojni avion srušio se na stambenu zgradu u gradu Irkutsk u Sibiru, objavio je guverner te regije.

U postu na Telegramu, guverner Igor Kobzev napisao je kako se avion srušio na dvokatnicu.

Ovo je drugi takav incident u posljednjih šest dana, piše Reuters.

U ponedjeljak se, podsjetimo, srušio Suhoj Su-34 borbeni zrakoplov koji je pao na stambeni blok u južnom gradu Jejsk, blizu Ukrajine, kada je poginulo 15 ljudi.

Ruske agencije javile su da je u novom incidentu sudjelovao SU-30. U izjavi koju je objavilo ministarstvo za hitne situacije stoji kako se avion srušio tijekom testnog leta te da su poginula oba pilota. Drugih žrtava, prema ruskim izvorima informacija, nema.

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju nekoliko zgrada zahvaćenih plamenom.

PLANE CRASH in RESIDENTIAL area - AGAIN Russian airplane SU-30 Irkutsk / Russia pic.twitter.com/JPQSy93Qd4

ANOTHER RUSSIAN PLANE, SU-30SM FELL ON A RESIDENTIAL HOUSE IN IRKUTSK, RUSSIA.#Su30SM pic.twitter.com/lKc6O4PqAC