Radnike u Njemačkoj u novoj godini očekuju brojne promjene, prije svega u strukturi troškova.

Povećat će se doprinosi za socijalno osiguranje, ali i doprinosi za osnovno zakonsko zdravstveno osiguranje, prenosi Fenix magazin.

Drugim riječima, svatko tko je osiguran kod društva za zdravstveno osiguranje trebao bi saznati povećava li mu vlastiti osiguratelj doprinose. No ne čini se da je povećanje tako dramatično kao što se strahovalo u listopadu. No, neka zdravstvena osiguranja dižu doprinose za 0,2 posto.

Prazne police u njemačkom dm-u: Osvanula obavijest u dućanima drogerije I bake i djedovi mogu primati dječji doplatak iz Njemačke, ovo su uvjeti

Najveći osiguravatelj u Bavarskoj, AOK, čak povećava doprinose za 0,28 postotnih bodova. Od siječnja će se od bruto plaće odbijati 16,18 posto, umjesto 15,9 posto.

Dva najveća fonda u Njemačkoj, TK i Barmer, najavili su da će zadržati stabilnost svojih doprinosa.

Tko se želi oprostiti od obveznog zdravstvenog osiguranja i biti privatno osiguran, od nove godine mora zarađivati ​​najmanje 66.600 eura bruto, odnosno 5.550 eura mjesečno.

Time se limit obveznih osiguranja povećava za 3,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Što se mijenja?

Povećat će se i doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti za 0,2 do 2,6 posto, a porast će i troškovi mirovinskog osiguranja i to za desetinku postotnog boda na 18,7 posto. Za mnoge je to ipak ublaženo činjenicom da će od 2023. mirovinski doprinosi biti u potpunosti porezno priznati.

Svi koji imaju stalnog poslodavca od nove godine moći će koristiti elektronički AU certifikat. To znači da onaj tko je dobio bolovanje od liječnika, a zakonski je osiguran, više ne mora brinuti hoće li poslodavac dobiti crvenu potvrdu o nesposobnosti za rad.

Umjesto toga, poslodavac može dobiti bitne informacije izravno od društva za zdravstveno osiguranje. U slučaju privatnih osiguranika ostaje na snazi ​​prijašnji propis.

Već u rujnu zaposlenici koji rade kao njegovatelji bez vlastitog kolektivnog ugovora dobili su povećanje plaća, a u novoj godini slijede još dva rasta plaća. Prvi rast plaća bit će u svibnju 2023.. Njegovatelji će tada primati 13,90 eura po satu, kvalificirane njegovateljice 14,90 eura, a medicinske sestre 17,65 eura.

Drugo povećanje plaća dolazi u prosincu. Njegovateljice tada dobivaju 14,15 eura, kvalificirane njegovateljice 15,25 eura, a medicinsko osoblje 18,25 eura. Osim toga, zaposlenici u sustavu skrbi trebali bi dobiti više dana godišnjeg odmora. Plaćeno im je odsustvo od najmanje 29 dana 2023. i 2024. godine.

U siječnju će se uskladiti i kolektivni ugovori ostalih djelatnosti. Odgojno-obrazovno osoblje tada će primati satnicu od 17,87 eura (dosad: 17,18 eura). Radnici u krovopokrivačkom obrtu će dobiti 14,80 eura (prije 14,50 eura) po satu., a u trgovini elektrotehnikom tada će najmanja satnica biti 13,40 eura umjesto dosadašnjih 12,90 eura.

Tijekom godine rast plaća mogu očekivati zaposleni u mesnoj industriji, u prijevozu novca i vrijednosti, zaposleni u zaštitarskim službama i u zračnim lukama. Ako radite od kuće, u sljedećoj godini pri poreznoj prijavi možete tražiti šest eura za troškove vezane uz dohodak za najviše 210 radnih dana od kuće.

Dodatnih 1.260 eura može se odbiti od poreza godišnje. Osnovna naknada za porez na dohodak povećava se sa 10.347 eura na 10.908 eura godišnje.

