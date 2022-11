Što je u glavi Vladimira Putina? Francuski filozof kaže: U opasnom smo trenutku

Podijeli :

Izvor: Nothing Ahead/Pexels/GRIGORY SYSOYEV / SPUTNIK / AFP

Jedan od vodećih francuskih filozofa Michel Eltchaninoff komentirao je za N1 Srbija situaciju u Ukrajini. Kaže da nije optimist i da bi rat mogao potrajati još dugo. Smatra da će Putin, u slučaju da izgubi rat, izgubiti i vlast te da je sada već pomalo u panici zbog toga. Eltchaninoff kaže da smo u opasnom trenutku.

Ovaj filozof objavio je 2015. knjigu “U glavi Vladimira Putina”, a ove godine izašlo je prošireno izdanje u kojemu je dao osvrt na najnovija događanja u Ukrajini.

On smatra da Putin ne vidi što se zaista događa. Prije nego što je pokrenuo rat mislio je da su Ukrajinci preslabi, ali došlo je do silnog otpora. Nije računao ni na toliku pomoć Zapada Ukrajini.

Smatra i da je ruski predsjednik sada već u panici jer rat traje devet mjeseci. “I Rusija gubi teritorij koji je prije toga zauzela. Vidimo da ukrajinske vlasti govore da žele ponovno zauzeti Krim koji je za Putina sveta ruska zemlja i nije mogao zamisliti da ga izgubi”, govori.

vezane vijesti Putin pozvao majke poginulih vojnika, kaže da “dijeli njihovu bol” Politico: SAD zabrinut da bi Putin mogao upotrijebiti kemijsko oružje u Ukrajini

On ocjenjuje i da bi Putin u slučaju gubitka rata izgubio i vlast u Rusiji. “Kada bi izgubio rat, cijela njegova retorika koju je godinama izlagao o dekadenciji Zapada i rastu moći jednog postdemokratskog, postzapadnog svijeta predvođenog Rusijom – sve bi se to srušilo. U opasnom smo trenutku već nekoliko tjedana, u kojemu Putin može doći u iskušenje da uradi još jače, da eventualno bombardira neko civilno mjesto. Kad je bio mlad, stalno je pričao da netko tko je stjeran u kut postaje agresivan. Sada je on stjeran u kut, ruske snage nisu uspješne kako je on htio i postoji rizik da postane agresivniji”, objašnjava filozof.

Eltchaninoff kaže da nismo dovoljno ozbiljno shvaćali Putinove izjave posljednjih 20-ak godina. Dodaje i da je ruski predsjednik uvijek najavljivao ono što će raditi.

“Proučavajući njegove govore, najmanje je 10 godina razvijao filozofiju svijeta po kojoj su Zapad i zapadnoeuropske zemlje ušle u moralnu i političku dekadenciju, u fazu nesposobnosti za političko djelovanje, a s druge strane, Rusija je navodno mlada zemlja s velikom perspektivnom da ostvari uspjehe na geopolitičkom planu i u ostvarivanju vrijednosti. On smatra da Rusija nosi vrijednosti koje su vrijednosti budućnosti i imamo ukrajinski pravoslavni narod koji mora sudjelovati u tom snu obaranja demokratskih vrijednosti Zapada”, govori dodajući da je to razlog zbog kojeg je Putin napao tu zemlju.

Kako kaže, kad je rat počeo, pitali su ga je li Putin izgubio razum. “Ja ne vjerujem, mislim da je Putin i dalje racionalan lider koji razmatra kakve snage ima na raspolaganju. Vidio je da vojno ima problem s osvajanjem Ukrajine i onda je nekoliko posljednjih tjedana počeo s ratom hladnoće – udara na termoelektrane u Ukrajini i na infrastrukturu da bi izazvao psihološku propast. Ja ne vjerujem da je on lud, ali on zna da ne smije izgubiti, kad bi izgubio, morao bi otići s vlasti”, govori filozof.

Smatra da se ruski predsjednik izgubio u mitološkoj viziji stvarnosti.

Pokrenuvši rat, Putin je pokazao da je šef u Rusiji, govori. ali, sad mora voditi računa i o drugim stvarima, porazima na terenu koji se nižu, ali mora i gledati lijevo-desno preko ramena. “S lijeve strane ima poslovne ljude koji su pragmatični i državnike koji žele nastaviti trgovati. S druge strane, desne, su se pojavile nove ličnosti jednog ruskog bonapartizma, a to su Ramzan Kadirov i Jevgenij Prigožin, Putinov prijatelj koji ima privatnu vojsku i koji forsira da se u rat ide još brutalnije”, govori.

“Putin danas mora praviti kompromis sa silama koje ga tjeraju da uspori i s drugima, koji žele ubrzati s ratom”, govori. Smatra da vlada politička nestabilnost oko Kremlja te da će Putin morati biti arbitar između onih opreznih i onih koji žele biti još brutalniji. Tko će pobijediti u ovoj partiji, ne zna se.

Više pronađite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram