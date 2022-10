Tko je Liz Truss, britanska premijerka s najkraćim mandatom u povijesti?

Britanska premijerka Liz Truss rekla je da podnosi ostavku, nakon samo šest tjedana na mjestu čelnice britanske vlade, prenose agencije.

Šest tjedana nakon preuzimanja premijerske funkcije Truss je bila suočena s padom tržišta obveznica i najgorim rejtingom nekog britanskog čelnika u nekoliko desetljeća. Odustala je od većine svog najavljenog političkog programa, a u srijedu je ostala i bez ministrice unutarnjih poslova, tjedan dana nakon što je otpustila ministra financija.

Zastupnici Konzervativne stranke jučer su se otvoreno svađali u parlamentu, uslijed neuspješnog glasanja o frakiranju koje su neki vidjeli kao glasanje o povjerenju njenoj vladi.

Truss se borila za politički opstanak otkad je 23. rujna njezin ministar financija Kwasi Kwarteng najavio ‘mini proračun’ s velikim poreznim rezovima koji je potresao financijska tržišta. Nakon te najave skočio je britanski trošak zaduživanja, zaprijetivši tržištu nekretnina i dodatnom pogoršanju životnih troškova. Vlada je potom odustala od tih prijedloga, što je stvorilo dodatan izazov ostanku Truss na vlasti.

Dio zastupnika otvoreno je pozvao na njenu ostavku, a drugi su već krenuli raspravljati tko bi je trebao zamijeniti.

47-godišnju Truss, koja je od rujna prošle godine do mandata na mjestu premijerke bila ministrica vanjskih poslova u Johnsonovoj vladi, prati reputacija ambiciozne, pa i beskrupulozne oportunistice. Njen politički put svakako je zanimljiv: potječe iz ljevičarske obitelji i u mladosti se prvo pridružila centrističkim Liberalnim demokratima. Tada je zagovarala prilično progresivne stavove, od legalizacije kanabisa do ukidanja monarhije.

Na kraju se ipak pridružila desnim konzervativcima 1996. Nakon nekoliko godina rada u privatnom sektoru za naftnog giganta Shell i telekomunikacijsku tvrtku Cable & Wireless, aktivno se vratila u političke vode.

Uspjeh je došao s vremenom. Postala je zastupnica okruga Jugozapadni Norfolk na istoku Engleske 2010., preživjevši prije toga izvanbračnu aferu koja ju je umalo koštala nominacije. Od 2012. je obnašala nekoliko ministarskih i drugih dužnosti u obrazovanju, financijama i pravosuđu.

Kada je 2016. na dnevni red došao referendum o izlasku UK-a iz Europske unije – takozvani Brexit – Truss je imala još jedan politički zaokret po kojem je ostala zapamćena. U kampanji za referendum je, naime, aktivno sudjelovala u taboru “Remain” za ostanak zemlje u EU. Njen prethodnik i donedavni šef Johnson, za usporedbu, bio je jedno od glavnih lica tabora za izlazak.

No nakon referendumske pobjede onih koji su tražili Brexit, i Truss je brzo promijenila tabor i postala jedna od najvećih pobornica Brexita. Kada je Britanija izišla iz EU, Johnson ju je zadužio za pregovore o novim sporazumima o slobodnoj trgovini, a prošle godine imenovao ju je ministricom vanjskih poslova.

Truss je u posljednje vrijeme privlačila pažnju nizom manje ili više kontroverznih izjava. Primjerice, na već spomenuto pitanje kako će se nositi s krizom životnih troškova, odgovorila je da će svoje napore usmjeriti na “smanjenje poreznog opterećenja, a ne na dijeljenje milostinje”.

