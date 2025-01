Jakovina: Kako će Trumpovi prvi potezi utjecati na ostatak svijeta?

Podijeli :

Donald Trump vraća se u Bijelu kuću. Inauguraciju novog američkog predsjednika pratit ćemo uživo i u programu N1 televizije. Kako će Trumpov povratak na čelo SAD-a utjecati na ostatak svijeta u Novom danu s Mašenkom Vukadinović analizirao je povjesničar Tvrtko Jakovina.

On podsjeća da se trenutak u kojemu je SAD zadominirao svijetom dogodio nakon Drugog svjetskog rata, 1945. “U gospodarskom smislu su tada bili toliko snažniji da je Amerika desetljećima nakon toga dominirala. Kine nije bilo u gospodarskom smislu, SAD je u hladnoratovskom svijetu mogao napraviti zaista puno. S druge strane je bio Sovjetski savez, puno slabija sila. Danas je SAD slabiji nego u vremenu Hladnoga rata. Ali, da će ostati relevantne i da njihovi konkurenti slabe, to je činjenica. U taj svijet je ušao Trump koji će neke od tih procesa ubrzati, učiniti ih transparentnijima, vidljivijima”, govori Jakovina.

“Sigurno će ovi pozivi na inauguraciju krajnje desnih dati vjetar u leđa… To je sasvim sigurno poruka. Kako će to izgledati od današnjeg dana? Današnji dan bi mogao biti u mnogočemu važan. On je i u kampanji najavljivao da mu je potrebno 24 sata. Oko 200 dekreta bi danas moglo biti doneseno koji će promijeniti način na koji je SAD radio do ovog trenutka. Nije riječ samo o Tik Toku i mjerama koje je Biden simbolično ojačao zadnjih dana. Govorimo o ogromnom broju dekreta koji bi mogli promijeniti ton SAD-a. On s mogućnošću da uvede plutokraciju izravno u kabinet i da u kabinet uvede ljude koji se često i u mnogim stvarima pozivaju samo na Trumpa, u jednom tako velikom imperiju, pokazuje da bi se moglo vladati na potpuno drugačiji način nego što je to bili u hladnoratovskim administracijama”, objašnjava Tvrtko Jakovina.

Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku

Trump je najavio da će za 24 sata zaustaviti rat u Ukrajini.

“Neki u Washingtonu smatraju da se predsjednik, u trenutku kad želi promijeniti SAD, administracija nema vremena baviti nekom od velikih svjetskih kriza. Ovaj push na Bliskom istoku, dolazak Trumpovog izaslanika i ultimativno postavljanje da mora doći do mira je očito ubrzalo taj proces”, smatra Jakovina.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Jakovina kaže. “Izbori u ovom trenutku će biti teško provedivi. I dalje imamo Hamas, oni su i jučer htjeli ostaviti dojam da njihova mreža nije uništena. I u izraelskoj vladi ima onih koji smatraju da rat treba nastaviti, ali okolnosti su se promijenile. Trump se ne želi zamarati sukobom na istoku Europe i ako će najave o brzom susretu s Putinom, što god Rusija trebala progutati, to neće biti povoljniji mir za Ukrajinu. Male su šanse da će SAD biti spreman poslati svoje snage na crtu razgraničenja kao što su to obećale neke od europskih država.”

Meksička granica

Granica s Meksikom jedna je od Trumpovih tema. Najavio je najveću deportaciju ikada.

“Najavljeno je da će se početi s New Yorkom i Chicagom. Trump se iselio iz svog grada zbog atmosfere. To je jedna od glavnih stvari koje je najavio. Govorimo o enormnom broju ljudi koji bi mogli biti interesantni. Nije stvar samo da bi uzmete nekoga i stavljate na avion i vraćate u Salvador, Kolumbiju ili ih stavljate blizu granice. Što se događa s najavom da će zona granice biti proglašena osjetljivim pojasom? Već su se pojavila neslaganja onih iz plutokratskog kruga koji shvaćaju da ulaz radne snage ne bi trebao prestati jer bi mogao dodirnuti njihove biznise. Oko toga mišljenje MAGA-e i npr. Muska izgleda drugačije. Oni imaju očekivanja. Veliki biznis je često prisutan u američkoj administraciji. Napadati sada Trumpa da taj veliki biznis ulazi u administraciju nije fer. Još u vrijeme predsjednika Eisenhowera su dolazili oni koji su bili u upravi velikih firmi. Mi smo sada došli do faze da multimilijunaši izravno ulaze u administraciju i pitanje je čije interese će oni zastupati. Odlazak radne snage iz SAD-a znači da će porasti cijena rada i proizvoda. To nije bila migracija europskog tipa, u SAD-u se ne događa da godinama žive negdje na socijalnoj pomoći jer ne žele raditi”, zaključuje Tvrtko Jakovina.

