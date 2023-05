Ukrajinski profesor: U Putinovoj glavi još uvijek traje Drugi svjetski rat

Podijeli :

Volgograd Region Governor/Kremli / Zuma Press / Profimedia

Profesor Maksim Kamenjeckij iz kijevskog Instituta za međunarodne odnose u Novom danu pričao je o aktualnoj situaciji u Ukrajini.

“Od početka svibnja na Kijev bilo je jedanaest napada. Protivnik napada Kijev uglavnom iza ponoći. Kada se oglasi zračna uzbuna, uzimamo mobitele i gledamo priopćenja ukrajinske zračne obrane. Rusi napadaju Kijev kako bi nam uništili moral, no efekt je suprotan. Jučer su tako javili da kada krenu napadi, građani Kijeva izađu na prozore i počnu vrijeđati Putina”, rekao je Kamenjeckij.

Profesor je komentirao i što bi američki borbeni avioni promijenili u ratovanju za Ukrajince

“Oni bi nam puno pomogli ne samo u ofenzivi, već i u obrani teritorija. Kijev ima jedan od najjačih protuzračnih sustava u Europi, no i ostale dijelove Ukrajine treba zaštiti. Ne može protuzračni obrambeni sustav Patriot obaviti sav posao. Američki borbeni zrakoplovi F 16 mnogo bi nam značili za zaštitu kompletnog teritorija Ukrajine, a na tim modelima se inzistira jer ih ima najviše proizvedenih i ekonomski su povoljni. No datum kada će biti u funkciji ne ovisi samo o spremnosti pilota da njime upravljaju, već i o pripremi piste i sustavu upravljanja”, kazao je.

Kamenjeckij smatra da se Rusija spremala za sankcije.

“Znali su da njihov pothvat neće biti prihvaćen i spremali su svoje gospodarstvo na sankcije. No vrlo važan udarac sankcija onaj je koji je snašao grane industrije vezane direktno uz rat. Rusija je tehnički zaostala država. Senzore, optiku i elektronku ne mogu proizvoditi sami, a to je upravo ono što sadrže rakete kojima nas gađaju. No zato, primjerice, Kazahstan nabavlja elektronske dijelove za dronove i rakete, koje zatim isporučuje Rusiji. Mislim da je upravo zato Putin devetog svibnja oko sebe okupio vođe bivših država SSSR-a iz središnje Azije”, rekao je profesor iz Kijeva.

“Većina inozemnih političara gledaju kako obustaviti vatru, što ne znači da će stati i rat. Kakav je bio smisao mirovnih pregovora iz Munchena 1938.? Pa to je bio samo početak. Za mir trebalo bi imati izbalansiran pogled obaju stranu. No kao odrasli ljudi, razumijemo da primirje neće značiti trajni mir. Može li netko Ukrajinu natjerati da odsutane od svog teritorija? Može li netko natjerati Ruse da vrate Donbas? Ne vidim koja država bi mogla biti moderator koji će donijeti mir. Niti je to Kina, niti Turska, niti Vatikan. Za Putina postoji paralena realnost. Po ruskom mišljenju on ne može odgovarati za bilo koji čin. Njegovo obrazloženje je vrlo jednostavno; to je zato što imamo nuklearno oružje. Pa Dmitrij Medvedev, koji je odvjetnik, rekao je da bi njihov brod s krstarećim raketama trebao na nišan staviti sud u Haagu. Zamislite taj način razmišljanja. U mračnim kutovima Putinove svijesti još uvijek se vodi drugi svjetski rat”, zaključio je Maksim Kamenjeckij.

