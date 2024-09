Ukrajinski upad u Kursk mogao bi ići na ruku Putinu

Podijeli :

Mlaka reakcija Vladimira Putina na prvu okupaciju ruskog teritorija nakon Drugog svjetskog rata sugerira da je više usredotočen na okolnosti koje bi upad Volodimira Zelenskog u Kursk mogao stvoriti drugdje na bojišnici.

I Putin i ukrajinski saveznici bili su zatečeni prodorom ukrajinskih snaga koji je započeo 6. kolovoza i doveo do zauzimanja oko 1300 četvornih kilometara, 100 naselja i do zarobljavanja 594 ruska vojnika prema ukrajinskom zapovjedniku Oleksandru Sirskom.

Rusija: Promijenit ćemo nuklearnu doktrinu zbog poteza Zapada u Ukrajini

Međutim, Ukrajina se suočava s neugodnim pitanjima oko ruskog napredovanja prema gradu Pokrovsku u Donjeckoj regiji. Institut za proučavanje rata (ISW) priopćio je u srijedu da ruske snage nastavljaju s “značajnim taktičkim napredovanjem” jugoistočno od grada koji je kritično cestovno i željezničko čvorište za ukrajinske trupe, piše Newsweek, a prenosi Index.

“Putin će se Kurskom pozabaviti kasnije, sada mu je Pokrovsk važniji”

Proukrajinski Conflict Intelligence Team objavio je istog dana da je situacija oko Pokrovska sve opasnija po kijevske snage.

Unatoč prvoj stranoj okupaciji ruskog teritorija nakon nacističke operacije Barbarossa 1941. godine, usred druge “Bitke za Kursk” koja se događa osam desetljeća nakon prve iz 1943. Putin se umjesto toga usredotočuje na grad na bojišnici u Donjecku.

Putin nije poslao pojačanja u Kursk s istočnog bojišta kako bi zaustavio ukrajinsko napredovanje, već je koristio ročne vojnike – iako je to Kremlj zanijekao. Istodobno su ruske snage na istoku Ukrajine ostale netaknute.

“Putin ne odvraća snage od napada prema Pokrovsku. Pokušava pronaći postrojbe na drugom mjestu ili će se jednostavno pozabaviti Kurskom kasnije, a sada mu je Pokrovsk važniji”, rekao je za Newsweek Nico Lange, bivši predstojnik ureda njemačke ministrice obrane.

“Putinu nije stalo do ruskog naroda”

Lange je suradnik u Centru za analizu europske politike (CEPA) i kaže da će možda trebati mjeseci da bi se spoznalo je li ukrajinski napad na Kursk bio uspješan. Iako operacija izgleda dobro osmišljena, ako je namjera bila napredovati u Rusiju kako bi se odvratilo Putinove trupe od Pokrovska, zasad to još ne funkcionira.

Stanovnici Kurska nezadovoljni su reakcijom ruskih vlasti na upad, a mediji pod kontrolom Kremlja ukrajinski su napad prikazali kao dokaz agresivnih namjera Kijeva. To bi moglo opravdati Putinovu invaziju, potaknuti iščekivanje reakcije i dodatno mobilizirati rusku javnost.

“Putinu nije stalo do ruskog naroda i nije mu stalo do nekoliko sela u Kurskoj oblasti”, rekao je Lange: “Putin je odlučio da neće ni objaviti da se dogodio upad u Kursk. On samo kaže da je situacija teška, pa onda nema ni pritiska da mora nešto učiniti u vezi s tim.”

Upad u Kursk već je donio neke koristi za ruskog predsjednika

Ukrajinski upad već je donio neke koristi za Putina, smatra Nicolò Fasola, autor knjige “Reinterpreting Russian’s Strategic Culture: The Russian Way of War” (Reinterpretacija ruske kulture strategije: Ruski način ratovanja).

“Da bi upad bio učinkovit, ukrajinske postrojbe i naoružanje morali su biti preusmjereni s jugoistoka Ukrajine, što je omogućilo ruskim snagama da postignu teritorijalne dobitke diljem Donbasa”, rekao je Fasola za Newsweek.

Ali bilo je malo vjerojatno da će teritorijalni pomaci preokrenuti tijek rata, a kontinuirani pritisak na Pokrovsk mogao bi odvratiti domaću pozornost od Kurska i pomoći retorici Kremlja o operacijama u regiji Donbas.

“U najmanju ruku, to Rusiji daje položaje s kojih može voditi buduće operacije i ostavlja više prostora između svoje stražnje i prednje linije”, dodao je Fasola, znanstveni suradnik na Sveučilištu u Bologni.

“Ukrajina je riskirala u Kursku, vrijeme će pokazati je li operacija bila uspješna”

Upad kod Kurska možda je promijenio bojno polje, ali premještanje nekih od najsposobnijih ukrajinskih trupa može dovesti do slabljenja bojišnice.

“Ukrajina je riskirala u Kursku angažirajući svoje ograničene rezerve i također povlačeći razne jedinice s fronta kako bi sudjelovale u operaciji. Vrijeme će pokazati je li to bilo uspješno”, rekao je John Hardie, zamjenik direktora ruskog programa.

Zaklade za obranu demokracija (FDD) i dodao: “Korištenje ukrajinskih rezervi je definitivno rizik, pogotovo ako te jedinice budu odsječene ili opkoljene”. Dosad nije bilo velikih ukrajinskih gubitaka opreme u Kursku, ali gubici će očito rasti kako vrijeme bude prolazilo.

“Rizik za Ukrajinu nije samo činjenica da postrojbe koje napadaju u Kursku nisu na raspolaganju za stabilizaciju obranu u Donjecku, nego i to što bi mogle biti iscrpljene i tako pogoršati problem s manjkom vojničkog kadra”, rekao je Hardie za Newsweek.

Čini se da su ciljevi upada povezani s potencijalnim utjecajem na pregovore o miru

Iako to Kijev nije otvoreno objavio, čini se da su ciljevi upada povezani s potencijalnim utjecajem na mirovne pregovore, jednako kao i stvaranje tampon zone unutar ruskog teritorija.

Zelenski je u utorak rekao da će operacija biti jedan aspekt četverodijelnog “plana pobjede” koji će uskoro biti predstavljen američkom predsjedniku Joeu Bidenu i predsjedničkim kandidatima, iako postoje sumnje hoće li operacija pomoći bilo kakvim budućim mirovnim pregovorima.

“Trenutni teritorijalni dobici previše su ograničeni da bi bili protuteža teritorijalnim gubicima u Donbasu za pregovaračkim stolom”, rekao je Fasola.

“U sljedećih šest mjeseci mnogo toga će ovisiti o izborima u SAD-u”

Ostali čimbenici koji utječu na ove hipotetske pregovore uključuju tko će u Bijeloj kući donositi odluke o nastavku pomoći Kijevu, kao i koliko dobro Ukrajina može popuniti svoje trupe kroz zakon o mobilizaciji koji je usvojen u travnju.

Ali Rusija se također suočava s velikim gubicima, a Bloomberg je nedavno izvijestio kako bi to moglo potaknuti Putina da plan do kraja godine.

“U sljedećih šest mjeseci mnogo toga će ovisiti o američkim izborima i naporima Rusije i Ukrajine oko mobilizacije”, rekao je za Newsweek Zev Faintuch, viši obavještajni analitičar u zaštitarskoj tvrtki Global Guardian: “Trebali bismo vidjeti učinke kijevskog zakona o mobilizaciji, a vidjet ćemo hoće li ofenziva na Kursk dovesti do šire ruske mobilizacije”, prenosi Index.

