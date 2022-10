Podijeli:







Izvor: Pixathlon / Shutterstock Editorial / Profimedia

Suvlasnik Red Bulla Dietrich Mateschitz, koji je zbog carstva energetskih pića koje je stvorio bio važna figura u poslovnom svijetu, preminuo je u 78. godini života.

Mateschitz je bio pokretačka snaga iza tvrtke koja je postala lider na globalnom tržištu energetskih pića. Iskoristio je stvoreno bogatstvo da osnuje momčad Formule 1 koja je postala jedna od vodećih sila u sportu.

“To je jako, jako tužno, kakav sjajan čovjek”, rekao je voditelj Red Bullove ekipe Christian Horner. “Ono što je postigao i što je učinio za toliko ljudi, širom svijeta u različitim sportovima, nema premca.”

Govoreći za Sky Sports prije kvalifikacija za Veliku nagradu SAD-a u subotu, nekoliko trenutaka nakon što je objavljena informacija o Mateschitzovoj smrti, Horner je rekao da je njegov tim odlučan “dati sve od sebe za njega” u kvalifikacijama i na nedjeljnoj utrci. “Mnogi od nas mu moraju biti toliko zahvalni za prilike koje je pružio i viziju koju je imao, snagu karaktera i to što se nikad nije bojao slijediti svoje snove. To je ono što je učinio ovdje u Formuli 1, dokazujući da možete napraviti razliku. Jednostavno smo nevjerojatno zahvalni.”

Horner je rekao da je “srećom” Mateschitz vidio Maxa Verstappena iz Red Bulla kako osvaja svoj drugi uzastopni naslov svjetskog prvaka kada je nizozemski vozač osvojio VN Japana prije dva tjedna. “Bio je jako ponosan na tim”, dodao je Horner.

Mateschitzova smrt, kako sada stvari stoje, ne ugrožava budućnost Red Bulla ili njegove sestrinske momčadi Alpha Tauri, piše BBC.

Izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali rekao je da je “duboko ožalošćen” i nazvao Mateschitza “iznimno poštovanim i voljenim članom obitelji Formule 1”. Talijan je dodao: “Bio je nevjerojatan poduzetnik vizionar i čovjek koji je pomogao transformirati naš sport i stvorio brend Red Bull koji je poznat u cijelom svijetu.”

Od prodavača do multimilijardera

Austrijanac Mateschitz bio je prodavač za tvrtku široke potrošnje Procter & Gamble kada je na svom putovanju Tajlandom otkrio Krating Daeng, piće koje će postati Red Bull.

Godine 1984. osnovao je Red Bull s Tajlanđaninom Chaleom Yoovidhyom, a 1987. pokrenuo je brend Red Bull, koji je na kraju pretvorio u najveće energetsko piće na svijetu i stekao bogatstvo procijenjeno na 25 milijardi dolara. Marku je počeo povezivati ​​s ekstremnim sportovima kao što su surfanje, cliff diving, zimski sportovi i brdski biciklizam, a Red Bull se uključio kao sponzor u mnoge od njih.

Njegov angažman u F1 započeo je sa švicarskim timom Sauber, kada je Red Bull postao 60-postotni dioničar, prije nego što su se dva društva razišla nakon svađe oko izbora vozača. Sauber je potpisao ugovor s neiskusnim Fincem Kimijem Raikkonenom za njegovu debitantsku sezonu 2001., a Mateschitz je želio da se odabere štićenika Red Bulla, Enriquea Bernoldija.

Tri godine kasnije, Red Bull je kupio propali tim Jaguar od vlasnika Forda i preimenovao ga, zaposlio bivšeg vozača Formule 2 Christiana Hornera kao direktora tima i potpisao ugovor s vodećim dizajnerskim inženjerom sporta Adrianom Neweyjem kao tehničkim direktorom na plaći od 10 milijuna dolara. Krenuli su s pretvaranjem Red Bulla u vodeću silu, postali su najbrža momčad u F1 do 2009. i osvojili svoje prve vozačke i konstruktorske naslove s Nijemcem Sebastianom Vettelom 2010., prvi od četiri uzastopna naslova prvaka za tim.

Red Bull je također proširio svoje sportske interese na nogomet, kupujući timove u Salzburgu, gradu najbližem Mateschitzovu domu u Fuschl am Seeu u Austriji i Leipzigu u Njemačkoj, kao i preko oceana u New Yorku, New Yerseyu, Campinas u Brazilu, a osnovali su i klub u Gani i preuzeli hokejašku momčad u Münchenu.

Pojava turbo-hibridnih motora 2014. dovela je do oštrog prekida njihove dominacije jer je počelo razdoblje njihovog velikog suparnika Mercedesa. Red Bull je nastavio proizvoditi konkurentne automobile, ali su ga kočili njihovi Renaultovi motori.

U međuvremenu su postavljali temelje za povratak na front. Mateschitzova desna ruka u motosportu, Helmut Marko, angažirao je Verstappena 2014. usred njegove prve sezone u automobilističkim utrkama i učinio ga najmlađim vozačem koji je sudjelovao u Grand Prix vikendu kada je dobio Toro Rosso za prvi trening na VN Japana, sa 17 godina i tri dana. Verstappen je 2015. potpisao ugovor s timom Toro Rosso, bivšim Alpha Taurijem, koji je sada nazvan po grupnoj modnoj marki, a do pete utrke 2016. promoviran je u Red Bull, pobjedivši na Velikoj nagradi Španjolske na svom debiju za seniorsku momčad.

Nakon što je 2019. napustio partnerstvo s Renaultom za motore i udružio snage s Hondom, Red Bull je postao konkurentniji, a 2021. imao je svoj prvi apsolutno konkurentan automobil od 2013. Verstappen ga je iskoristio protiv Mercedesovog Lewisa Hamiltona u jednoj od najžešćih borbi za naslov u povijesti F1, vozač Red Bulla je na kraju proglašen prvakom nakon kontroverznog finala u kojem je pobijedio u utrci, prestigavši ​​Hamiltona.

Dolaskom novih pravila 2022., Red Bull se pojavio kao dominantna momčad, što je kulminiralo Verstappenovim napadom na drugu titulu svjetskog prvaka.

Tijekom svog angažmana u F1, Mateschitz, iako povučena osoba koja je rijetko davala intervjue, pojavio se kao jedan od najznačajnijih mešetara sportom. Istodobno je koristio svoje bogatstvo kako bi pomogao regeneraciju svog rodnog područja Štajerske u Austriji, promovirajući lokalne zanate i umjetnost. Također je osnovao dobrotvornu organizaciju Wings For Life za pomoć istraživanju leđne moždine.

Ostavio je značajno naslijeđe u motosportu i globalnom poslovanju. Ali njegova smrt neizbježno ostavlja dugoročne upitnike nad svim aspektima poslovanja, čak i ako se za Chalerma Yoovidhya, najstarijeg sina Mateschitzevog partnera Chalea, za kojeg se vjeruje da je cijelo vrijeme bio većinski dioničar Red Bulla, kaže da je entuzijast F1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.