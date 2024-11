UN: Gotovo 70 posto žrtava rata u Gazi su žene i djeca

Podijeli :

Omar AL-QATTAA / AFP

Ured UN-a za ljudska prava priopćio je u petak da su gotovo 70 posto žrtava za koje je potvrđeno da su ubijene u ratu u Gazi žene i djeca, te je osudio ono što je nazvao sustavnim kršenjem temeljnih načela međunarodnog humanitarnog prava.

Brojke UN-a pokrivaju prvih sedam mjeseci sukoba Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze koji je počeo prije više od godinu dana.

Broj od 8119 žrtava koje je potvrdio UN-ov Ured za ljudska prava u razdoblju od 7 mjeseci znatno je niži od broja od preko 43 tisuće koliko su palestinske zdravstvene vlasti dostavile za punih 13 mjeseci sukoba.

Ali UN-ova analiza dobi i spola žrtava podupire palestinsku tvrdnju da žene i djeca predstavljaju veliki dio ubijenih u ratu.

Ovo otkriće ukazuje na “sustavno kršenje temeljnih načela međunarodnog humanitarnog prava, uključujući razlikovanje i proporcionalnost”, navodi se u priopćenju Ureda UN-a za ljudska prava koje prati izvješće na 32 stranice.

Od ključne je važnosti da se ozbiljno razmotre navodi o teškim kršenjima međunarodnog prava putem vjerodostojnih i nepristranih pravosudnih tijela i da se u međuvremenu prikupe i sačuvaju sve relevantne informacije i dokazi”, rekao je visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava Volker Turk.

Izrael nije zasad komentirao nalaze izvješća.

Izraelska vojska, koja je počela svoju ofenzivu kao odgovor na napad 7. listopada 2023. u kojem su Hamasovi borci ubili oko 1200 ljudi u južnom Izraelu i zarobili više od 250 talaca, kaže da vodi računa o tome da ne povrijedi civile u Gazi.

Izraelska vojska je objavila da je otprilike jedan civil ubijen za svakog borca, a za to okrivljuje Hamas tvrdeći da palestinska militantna skupina koristi civilne objekte. Hamas je zanijekao korištenje civila i civilne infrastrukture, uključujući bolnice, kao živih štitova.

Najmlađa žrtva stara jedan dan

Najmlađa žrtva čiju su smrt potvrdili promatrači UN-a bio je dječak star jedan dan, a najstarija je bila 97-godišnja žena, navodi se u izvješću.

Sveukupno, 44 posto žrtava su djeca, pri čemu su djeca u dobi od pet do devet godina najveća pojedinačna dobna kategorija, zatim oni u dobi od 10 do 14 godina, a zatim oni u dobi do četiri godine.

Ovo općenito odražava demografiju enklave, a izvješće se kaže da to potvrđuje očigledan propust da se poduzmu mjere opreza kako bi se izbjegli gubici civila.

Izvješće je pokazalo da je u 88 posto slučajeva pet ili više ljudi ubijeno u istom napadu, ukazujući na to da izraelska vojska koristi oružje s učinkom na širokom području, iako je rečeno da su neki smrtni slučajevi mogli biti rezultat projektila koje je greškom ispalila palestinska oružana skupina.

