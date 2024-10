Važno obraćanje Juliana Assangea: Sloboda govora je na mračnom raskrižju

Podijeli :

Stephane Mahe / REUTERS

Osnivač WikiLeaksa Julian Assange danas se, prvi put otkako je oslobođen iz britanskog zatvora, pojavio u javnosti kada bude podnosio dokaze Odboru za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE) u Strasbourgu.

Do ovoga dolazi nakon što je PACE objavio izvješće o njegovom slučaju, koje je zaključilo da je Assange bio politički zatvorenik te je pozvalo Veliku Britaniju da istraži je li bio izložen nehumanom postupanju.

“Tranzicija iz pritvora u zatvoru maksimalne sigurnosti do govorenja ovdje je velika i duboka, iskustvo izolacije u maloj ćeliji teško je prenijeti. To vam oduzima osjećaj sebe samog”, započeo je.

“Još nisam sasvim sposoban govoriti o onom što sam iskusio, tešku muku da ostanem živ”, dodao je.

“Izolacija je uzela svoj danak i od toga se pokušavam oporaviti. Ozbiljnost situacije me je potaknula da se izravno obratim vama. Prevalio sam dalek put i doslovno i figurativno. Prije rasprave, želim zahvaliti odboru na rezoluciji koja je istaknula da je moje zatvaranje bilo opasan presedan”, poručio je.

“Prešli su Rubikon kriminalizacijom novinarstva”

“Nijedna od tih izjava, rezolucija, izvješća, prosvjeda i humanitarnih akcija nije trebala biti nužna. No, svi su bili nužni jer bez toga ne bih nikada više ugledao svjetlo dana. Ovaj neviđeni globalni napor bio je potreban jer postojeće pravne zaštite, mnoge su postojale samo na papiru. U konačnici sam izabrao slobodu umjesto neostavrive pravde. Pravda je za mene sada prekludirana jer američka vlada inzistirala da ne mogu uložiti tužbu na ESLJP-u. Želim biti jasan – nisam danas slobodan jer je sustav funkcionirao nego zato što sam nakon više godina priznao krivnju za novinarstvo i jer sam tražio inofrmacije i jer sam informirao javnost o tim informacijama”, istaknuo je Assange.

Hrvatski filozof o slučaju Assange: “Ovo je grozna vijest za budućnost novinarstva” Julian Assange slobodan je nakon 14 godina duge sage

“Prešli su Rubikon kriminalizacijom novinarstva i slobodom govora koja postoji. Kad sam osnovao WikiLeaks, imao sam san obavijestiti ljdue kako svijet funkcionira kako bismo mogli imati bolji svijet. Tražili smo istinu o ratnim strahotama, nismo samo otkrili gdje i kada se to dogodilo, nego i strukture iza njih. Kad smo objavili snimku američkog helikoptera koji razara iračkog novinara i spasitelje, to je šokiralo svijet, ali ljudi su se zainteresirali za to kad američka vojska može upotrijebiti silu u Iraku”, kazao je.

“Prestanimo s mučenjem i ubijanjem jednih drugih. Ako to postignemo, drugi ekonomski i politički i znanstveni procesi imat će prostora da se pobrinu za ostalo”, dodao je.

Podsjetio je iz kojih su sve država objavljivali svoje članke. “Ali, prije 14 godina vojska SAD-a je uhitila jednu vojnikinju. Američka vlada je pokrenula istragu protiv mene i kolega, poslala je agente na Island, nezakonito, platila je jednom informantu da ukrade naše dokumente, a pritisnula je babnke da nam se blokiraju računi. Britanska vlada je također sudjelovala u ovoj odmazdi i priznala je da nezakonito špijunirala moje odvjetnike. U konačnici ovo zlostavljanje nije imalo pravnog temelja. Ministarstvo pravosuđa Obame je zaključilo da nije počinjen zločin i nisu me gonili.”

Kaže da su se stvari dramatično promijenile doalskom Trumpa na vlast. “Imenovao je dva vuka. Pompeo je pokrenuom kampanju odmazde i osvete i pod njegovom naredbom je CIA planirala ubiti me u ekvadorskoj ambasadi u Londonu i mi smo bili žrtve hakiranja i podmetanja lažnih informaicja. Moja supruga i sin su bili ciljani. CIA-in agent je slijedio moju suprugu i dobili su naputak da uzmu DNK-a od mojeg šestomjesečnog sina. CIA je ciljala mene, moju obitelj i suradnike, izvan svoje nadležnosti.”

“Ono što se dogodilo meni, ne smije se dogoditi nikom drugom”

Kaže da je spomenuta vojnikinja bila prisiljena svjedočiti protiv njega. “Pompeo je dobio što je htio, američka vlada je izdala nalog za mojim izručenjem, a britanska vlada je to tajila dvije godine. Kad moćne nacije osjećaju da mogu ciljati pojedince, oni nemaju šanse osim ako postoje snažni osigurači na razini države. Bez ovog se nijedan čovjek ne može braniti protiv velikih resursa koje država ima. Američke vlasti su zauzele opasan novi položaj – samo američki građani imaju pravo na slobodu govora, Europljani i drugi nemaju. Europljani u Europi se moraju pridržavati američkih zakona”, rekao je referirajući se na američki zakon o špijunaži.

“Prava novinara i izdavača u europskom prostoru ozbiljno su ugroženi. Transnacionalna represija ne može postati norma jer Vijeće Europe mora djelovati. Kriminalizacija prikupljanja informacija je prijetnja novinarima svugdje. Ja sam osuđen od strane države jer sam objavio istinite informacije o toj državi dok sam boravio u Europi. Novinare se ne bi smjelo goniti zbog objavljivanja informacija, novinarstvo nije zločin”, poručio je Assange. “Ono što se dogodilo meni, ne smije se nikom drugom dogoditi.”

Zahvalio se svima koji su se zalagali za njegovo oslobađanje. “Sloboda govora i sve što iz nje proizlazi je na mračnom raskrižju i osim ako se institucije poput ove ne probude, bit će prekasno. Neka interes manjine ne ušutkava glasove mnogih.”

Podsjetimo, pedesettrogodišnji Julian Assange, osnivač WikiLeaksa, vratio se u Australiju u lipnju nakon što je postigao dogovor koji mu je osigurao slobodu, ali ga je prisilio da prizna krivnju za kršenje zakona Sjedinjenih Država o špijunaži, čime je okončana pravna saga duga 14 godina.

Assange je optužen je za primanje i objavljivanje stotina tisuća dokumenata koji su uključivali pojedinosti o zlodjelima američke vojske u Iraku i Afganistanu

