Stručnjak o situaciji u Siriji: “Ovo je uvod u jedan novi oblik nasilja”

Podijeli :

Stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina razgovarao je s Mašenkom Vukadinović u Novom danu o situaciji u Siriji nakon što je zemlju napustio predsjednik Bašar al-Asad, a vlast preuzeli pobunjenici.

Kako sada stvari stoje, al-Asad je dobio politički azil u Rusiji i s obitelji se nalazi u Moskvi. Padom Bašara al-Asada završila je 50-godišnja vladavina obitelji al-Asad u Siriji, a mogao bi završiti i 13-godišnji građanski rat u ovoj zemlji. Sirijci širom svijeta slave rušenje režima, a izbjeglice najavljuju povratak u zemlju. Obućina smatra da je režim izgubio lojalnost vojske i da je to jedan od ključnih razloga ovako brze promjene. On kaže da su postojale prilike za ovakvu akciju vrlo širokog opozicijskog spektra. Struja koja je sada preuzela vlast je pobjednik, ali postoje i druge struje.

UŽIVO FOTO, VIDEO / Potresne scene: Tisuće ljudi pušteno iz zloglasnih sirijskih zatvora. Oglasio se vođa pobunjenika Dragičević o događajima u Siriji: Iduća godina bi trebala biti godina za novi međunarodni dogovor

“Vojska i policija su izgubili dosta financijskih sredstava. Al-Asad više nije bio u mogoužnosti kontrolirati ih pa je izgubio njihovu potporu. On se i pripremao za pad, za odlazak. Nije bilo slučajno da je to tako odjednom ispalo, ali mi nemamo toliko informacija da bismo stalno bili u tijeku s tim što se događa u zemlji”, govori.

Dodaje da se vidjelo tjednima da su pripreme tekle i da su al-Asada napustili saveznici. “Propustili su ga podržati iz raznih rzaloga. Nije Rusija samo okupirana Ukrajinom, postoji teorija da al-Asad više nije bio tako velika figura koja bi zahtjevala potporu Rusije i Irana. Iran s Asadom ima odnos koji je vezan za Hezbolah, to je glavna okosnica veze Damaska i Teherana. Tu se ulazi u dosta široku i duboku priču o povezanosti Libanona i Sirije. Iran je dosta oslabio, prije svega jer je Hezbolah izgubio vodstvo i morat će raditi velike ustupke i vlasti u Bejrutu, onome što postoji u Bejrutu, ne može se to nazvati vlast, i Izraelu”, govori.

“Rusija je ključni igrač, Rusija je najviše pomagala i u vojnom i u infrastrukturnom smislu. Mediteranska obala je bila snažno uporište ruske mornarice. Iranci su utjecali kroz savjetnike i financijsku pomoć za organizaciju borbe protiv opozijijskih skupina. Veza između Damaska i Moskve nije od jučer. i Bašarov otac je imao vrlo dobre veze sa SSSR-om i kasnije Rusijom. Sveukupno gledajući, ovo je poraz Rusije na Bliskom istoku. Izrael je i tijekom borbe protiv Hezbolaha počeo s raščišćavanjem terena u Siriji. Oni ne ostavljaju ništa više za mogućnost razvija bilo kakve opasnosti za Izrael. Odmah su raketirali zračne baze da spriječe mogućnost napada na Izrael. I po tome se vidi koliko okolne zemlje ne vjeruju u stabilnost Sirije. Budućnost će biti dosta zanimljiva, treba vidjeti kako će se to razvijati i hoće li se naći neki nacionalni dijalog. Iz povijesti Bliskog istoka, svaki put kad se pokušala napraviti vlada nacionalnog jedinstva, došlo je do velikog krvoprolića”, upozorava Obućina.

On kaže da postoje različiti ljudi, interesi i države koje stoje iza različitih grupacija. “Dosta je neizvjesno kako će proces sastavljanja bilo kakve vlade teći”, kaže. Postoji i nedoumica oko organizacije koju vodi al-Golani. To je skupina, objašnjava, koja je do prije tjedan dana bila teroristička organizacija, a i sad je teroristička organizacija. “Vodeći svjetski mediji su odjednom promijenili narativ i oni su postali opozicijska skupina. Taj lik sad pokušava reći da su se oni maknuli od fronte al-Nusra, da nisu više u vezi s al-Kaidom, da su samostalni, da prihvaćaju sve u zemlji koja je poznata po etničkoj i vjerskoj raznolikosti. Tek će se vidjeti je li to istina. Treba vidjeti kako će se oni sada ponašati i hoće li imati određeni oblik potpore u međunarodnoj zajednici”, kaže.

“Ovo je uvod u jedan novi oblik nasilja u kojemu će se za vlast boriti različite skupine, čak i regionalne sile. Pitanje je hoće li islamisti tražiti islamističku koaliciju, hoće li Kurdi tražiti neovisnost ili veliku autonomiju… Čak je i jako logično da je cijela ta oporbena koalicija dala sadašnjem premijeru mogućnost da kontrolira barem ministarstva koja funkcioniraju jer bez njega bi se sustav urušio”, zaključuje.

Što se tiče Bašara al-Asada, Obućina kaže kako ne vjeruje da će “ruka pravde doći do njega, osim ako će to Rusiji odgovarati u nekom obliku”. Al-Asad će, smatra on, sa svojom obitelji sada ugodno živjeti u Moskvi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.