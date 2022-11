VIDEO Klimatski aktivisti zalijepili se za Warholovu sliku u Canberri

Klimatski aktivisti zalijepili su svoje ruke na sliku Andyja Warhola u Nacionalnoj umjetničkoj galeriji u australskom glavnom gradu Canberri, što je najnovija epizoda u nizu prosvjeda po muzejima i galerijama kojima upozoravaju vlade da ne čine dovoljno u borbi protiv klimatskih promjena.

Video snimka koju je objavila skupina Stop Fossil Fuel Subsidies (Prekinite subvencije za fosilna goriva) dvije prosvjednice zalijepile su svoje šake za slavno Warholovo umjetničko djelo “Campbell’s Soup I”, izloženo u nacionalnoj galeriji u Canberri.

Nekoliko plavih žvrljotina vidljivo je na 10 slika koje su redom zaštićene staklom.

“Andy Warhol upozoravao je na pomahnitali konzumerizam serijom svojih radova koji su postali ikona moderne umjetnosti”, rekla je prosvjednica Bonnie Cassen u izjavi koju je objavila njezina skupina.

Stop Fossil Fuel Subsidies is highlighting the danger of capitalism by glueing onto Andy Warhol. Art depicting consumerism gone mad. While Australians starve, Government pays ,000 a minute to subsidise fossil fuels. #StopFFS #Auspol #Cop27 #ClimateCrisis #FireproofAustralia pic.twitter.com/acSbRO1mWs