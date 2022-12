Teška su vremena pred bjeloruskim ministrom sporta. Naime, predsjednik Aleksandar Lukašenko prozvao ga je javno zbog činjenice da se bjeloruska nogometna reprezentacija nije plasirala na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Kako kaže predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, njihovi nogometaši nisu bili ni blizu natjecanja.

“Svjetsko prvenstvo u nogometu traje. Ali, Sergeju Muhajloviču, iz nekog razloga nisam ondje primijetio naše nogometaše. Ili samo ne gledam dovoljno”, pitao je Lukašenko i nastavio:

“Štoviše, uspoređujem našu igru s igrom na prvenstvu. I oni tako igraju. I kao bivši nogometaš, koji je puno igrao, to me užasava. Ovaj sport, kao i mnogi drugi, u groznom je stanju. Kad sam vas imenovao ministrom, mislio da ćete vi kao vojnik koji voli i razumije sport, okrenuti situaciju.”

Alexander Lukashenko held a televised meeting with his minister of sport to decry the state of football in Belarus



