VIDEO Nasilje na ulicama blokiranog grada, ljudima je dosta lockdowna

Stanovnici pod karantenom u kineskom proizvodnom središtu Guangzhouu izašli su na ulice i srušili barikade postavljene zbog proboja koronavirusa.

Kinesko Nacionalno zdravstveno povjerenstvo izvijestilo je u utorak o više od 17.772 nova slučaja koronavirusa diljem zemlje, što je najveći ukupni broj od travnja 2021., a Guangzhou, 19-milijunski grad, čini više od četvrtine tih slučajeva. Na ulicama su u tijeku javni prosvjedi, koji su izuzetno rijedak događaj u Kini.

An overnight breakout in #Guangzhou saw clashes with police as #ZeroCovid continues to come under pressure in #China . pic.twitter.com/T1dCHaGp9U

Neke od fotografija koje kruže društvenim mrežama pokazuju veliko mnoštvo kako juri preko srušenih barijera u gradskoj četvrti Haizhu, koja je pod sve restriktivnijom karantenom od 5. studenoga i epicentar je trenutačne epidemije koronavirusa u gradu, piše Dnevnik.hr.

At one point, workers who broke out of a #Covid lockdown in #Guangzhou turned over a police vehicle. Riot teams have been sent in. Itinerant labourers staying in Haizhu District say they’ve lost pay because they can’t get to work + food shortages and skyrocketing lockdown prices pic.twitter.com/NaVOp6CQLi