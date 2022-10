VIDEO Novi navodni gaf Joea Bidena: Rekao da mu je sin poginuo u Iraku

Američki predsjednik Joe Biden napravio je još jedan gaf. Ovoga puta tijekom govora u američkoj saveznoj državi Colorado, kada je greškom rekao da je njegov sin, koji je 2015. godine preminuo od raka, "izgubio život u Iraku".

“Samo zamislite. Kažem ovo iskreno. Kažem ovo kao otac čovjeka koji je dobio Brončanu zvijezdu, medalju za istaknute zasluge, i koji je izgubio život u Iraku”, rekao je američki predsjednik u trenutku kada je vojni kamp Hale proglašavao nacionalnim spomenikom.

Joe Biden falsely claims his late son Beau "lost his life in Iraq."



Beau died of brain cancer. pic.twitter.com/gEfXZOdiys