VIDEO Rusi napadaju Ukrajince termitnom kišom koja topi ljudsko meso i beton

NA Twitteru su objavljene snimke iz Ukrajine koje prikazuju oružje koje topi ljudsko meso te proždire metal i beton, takozvanu termitnu kišu. Rusija je u više navrata koristila spomenuto oružje.

Termit, što je mješavina metalnog praha i metalnog oksida, koristi se za izradu zapaljivih bombi i gori na temperaturama višim od 2400°C, a ako dođe u dodir s ljudskim mesom, može ga otopiti sve do kosti.

#Ukraine 🇺🇦: Ukrainian sources report that the Russians have been using incendiary munition on the town of #Vuhledar. pic.twitter.com/PJJLjpkcxn