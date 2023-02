Vladimir Putin odlikovao Stevena Seagala

Ruski predsjednik Vladimir Putin odlikovao je u ponedjeljak državnim odlikovanjem Ordenom prijateljstva holivudskog glumca Stevena Seagala, javlja Anadolija.

U predsjedničkoj odluci se navodi da je američki glumac nagrađen za “veliki doprinos razvoju međunarodne kulturne i humanitarne suradnje”.

Medvedev prijeti globalnom nuklearnom katastrofom: Bit će to kolaps, apokalipsa!

Seagal je imenovan za posebnog savjetnika ruskog Ministarstva vanjskih poslova odgovornog za rusko-američke humanitarne veze 2018. godine.

Postao je ruski državljanin 2016. godine i poznat je po svojim otvorenim političkim stavovima i podršci Putinu.

Putin awarded Steven Seagal @sseagalofficial with the Russian Order of Friendship - "for a large contribution into the development of cultural and humanitarian cooperation"



Caption the photo? pic.twitter.com/fRhSdlLhKx