Zašto Papa ide na dugu turneju kad je tako slab?

Papa Franjo je u ponedjeljak stigao u Istočni Timor kako bi ohrabrio zemlju na putu oporavka od krvave prošlosti i slavio njezin razvoj nakon dva desetljeća od stjecanja neovisnosti od Indonezije.

Papa je stgao u Dili iz Papue Nove Gvineje i započeo treću dionicu svog putovanja po jugoistočnoj Aziji i Oceaniji. Kasnije danas sastaje se s timorskim čelnicima i diplomatima.

Brojni zdravstveni problemi

Iako se u više navrata činilo da će papa zbog svog zdravstvenog stanja usporiti, on je samo pojačavao aktivnosti. U dobi od gotovo 88 godina, papa ima bolest koljena koja mu otežava pokretljivost, trbušne probleme uzrokovane divertikulitisom i podložan je respiratornim problemima zbog uklanjanja većeg dijela jednog plućnog krila, piše BBC.

Prošle je jeseni izjavio da njegovi zdravstveni problemi znače da su putovanja u inozemstvo postala teška. Ubrzo nakon toga, otkazao je put u UAE, što je potaknulo nagađanja o težini njegovih zdravstvenih poteškoća. No, to je bilo tada, a sada nastavlja s putovanjima.

Papa Franjo je trenutno usred najduže inozemne posjete tijekom svog pontifikata koji traje 11 i pol godina. Osim Istočnog Timora, njegov posjet uključuje Indoneziju, Papuu Novu Gvineju i Singapur – zemlje u kojima katolici čine manjinu.

“Jako je izdržljiv”

Pa zašto Papa putuje tako dugo i tako daleko od kuće? Njegovi pristaše kažu da ga pokreće njegova strast.

“Očito da je jako izdrljiv i da ga pokreće apsolutna strast za misiju. On govori o tome da svi imamo misiju da dopremo do drugih i da budemo primjer”, rekao je otac Anthony Chantry.

Kršćanska “misija” nešto je što se razvijalo stoljećima. I dalje se radi o širenju Evanđelja, ali sada je cilj usmjeren na socijalnu pravdu i dobrotvorna nastojanja.

Papa je često naglašavao važnost evangelizacije za svakog katolika. No, dok u Europi broj katolika opada, postavlja se pitanje jesu li misije i evangelizacija u Aziji i Africi sada usmjerene na širenje Crkve u tim dijelovima svijeta?

Otac Anthony navodi da papa promovira “Evanđelje ljubavi koje nikome neće nauditi”. Dodaje i da on ne pokušava prikupiti podršku Crkvi jer to nije suština evangelizacije.

Papa Franjo završit će svoje maratonsko putovanje u Singapuru, zemlji u kojoj oko tri četvrtine stanovništva čine etnički Kinezi, ali i u kojoj je katolička manjina snažno uključena u misionarski rad u siromašnijim područjima.

Singapur je već stoljećima nešto poput strateškog regionalnog središta za Katoličku crkvu, a ono što papa Franjo ondje govori i čini vjerojatno će se pozorno pratiti u Kini, ne samo od strane katolika koji tamo žive.

Dvije struje u Kini

Katolici u Kini su podijeljeni između službene Katoličke crkve u Kini i podzemne crkve lojalne Vatikanu koja se razvila pod komunizmom, piše BBC.

U pokušaju da ujedini dvije skupine, papi Franji se zamjera da je umirio Peking, ali iznevjerio katolike u podzemnom pokretu koji nisu prihvatili uplitanje kineske vlade i koji se suočavaju s kontinuiranom prijetnjom progona.

Čini se da su dogovori postignuti između Vatikana i Pekinga posljednjih godina doveli do situacije u kojoj kineska vlada imenuje katoličke biskupe, a papa popušta i priznaje ih.

Kina kaže da je to pitanje suvereniteta, dok papa Franjo inzistira na tome da ima posljednju riječ, iako tako ne izgleda.

“Ne može uvijek svima ugoditi, ali mislim da Sveti Otac zapravo želi pokazati da Crkva nije prijetnja državi. On ide vrlo opreznim putem, ali mislim da samo pokušava izgraditi odnos pun poštovanja s vladom u Kini”, navodi otac Anthony Chantry.

S pravom ili ne, sve je to u ime privlačenja više ljudi. Neki prethodnici pape Franje bili beskompromisniji na mnogo načina, činilo se da više prihvaćaju manju, “čišću” globalnu katoličku zajednicu, umjesto da čine ustupke bilo u vanjskim odnosima ili u načinu na koji Crkva gleda, na primjer, na razvod ili homoseksualnost.

Otac Anthony Chantry kaže da je ovo posljednje, najduže papinsko putovanje samo kontinuirani prikaz kako papa smatra da bi Crkva trebala surađivati ​​i s katolicima i s onima koji to nisu.

“Cijela poanta je da moramo doprijeti do drugih. Moramo učiniti da se svi osjećaju dobrodošli. Mislim da on (papa Franjo) to radi jako dobro, ali ne mislim da on tu pokušava osvojiti bodove”, kazao je.

