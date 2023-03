“Zastrašujući prizori”: Vjetar prevrnuo golemi brod, ozlijeđeno 25 ljudi

Ukupno 25 ljudi ozlijeđeno je nakon incidenta s golemim istraživačkim brodom u suhom doku u Edinburghu, objavila je škotska služba hitne pomoći.

Velika operacija spašavanja pokrenuta je u Imperial Docku u Leithu nakon što se brod nagnuo na desni bok. Petnaest osoba je prevezeno u bolnicu, a 10 je zbrinuto na mjestu događaja, prenosi Sky News.

Škotska služba hitne pomoći poslala je pet vozila hitne pomoći, zračnu ambulantu, tri traumatološka tima i druge resurse na mjesto događaja, dok su vatrogasci i policija također bili prisutni nakon dojave koja je stigla u 8.35 ujutro po lokalnom vremenu.

Vijećnik Leitha Adam McVey rekao je da se brod nagnuo zbog jakog vjetra, a prizor je nazvao zastrašujućim za one koji su se našli na brodu.

“Hitne službe reagiraju na veliki incident u dokovima Leitha – brod je izbačen iz skladišta zbog jakog vjetra. Zastrašujuće za one na brodu, moje misli su s onima koji su ozlijeđeni i nadam se da će se svi brzo oporaviti. Molimo, izbjegavajte to područje”, napisao je na Twitteru.

